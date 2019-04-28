İspanya, son 4 yılda üçüncü kez sandık başında

İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde, oy kullanma işlemleri yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladı. İspanya demokrasi tarihinde 13. düzenlenen genel seçimlerde, 2 milyon 93 bin 977'si yurt dışında ikamet eden toplam 36 milyon 893 bin 976 kayıtlı seçmen bulunuyor.
İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seçim dolayısıyla ülke genelinde 45 bin jandarma, 30 bin ulusal polis olmak üzere toplamda yaklaşık 93 bin güvenlik görevlisinin çalışacağı belirtildi.
Seçimlerde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 157 bin 196 seçmen ile yeni yasa gereği yaklaşık 100 bin zihinsel engelli ilk kez oy kullanacak.
KATALONYA SORUNU, AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ VE İŞSİZLİK
İlk kez genel seçimlere katılan aşırı sağ görüşlü Vox partisinin ve ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin alacakları oy oranları bu seçimlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor.
İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen Katalonya'da yasa dışı olarak 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden 5'i de bu seçimlerde milletvekili veya senatör adayı olarak yarışıyor.
SOSYALİSTLERİN TEK BAŞINA İKTİDARA GELECEK ÇOĞUNLUĞU ELDE ETMESİ BEKLENMİYOR
Anketler genel seçimin favorisi olarak mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisini (PSOE) gösterse de sosyalistlerin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor.
Sabah saatlerinde oylarını kullanacak lider, daha sonra parti genel merkez binalarında seçimi takip edecek. Ülkede genel seçimlerin yanı sıra Valensiya özerk yönetiminde yerel parlamento seçimleri de yapılıyor.
Oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek.
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