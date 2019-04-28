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12:43 28 Nisan 2019
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    İspanya başbakanlık seçimi

    İspanya, son 4 yılda üçüncü kez sandık başında

    © REUTERS / Juan Medina
    Avrupa
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    İspanya son 4 yılda üçüncü kez genel seçimler için bugün sandık başında. Yaklaşık 37 milyon seçmen, İspanya'yı gelecek 4 yıl yönetecek hükümeti belirlemek için oy kullanmaya başladı.

    İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde, oy kullanma işlemleri yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladı. İspanya demokrasi tarihinde 13. düzenlenen genel seçimlerde, 2 milyon 93 bin 977'si yurt dışında ikamet eden toplam 36 milyon 893 bin 976 kayıtlı seçmen bulunuyor.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
    © REUTERS / JUAN MEDINA
    İspanya 28 Nisan'da erken seçime gidiyor
    Gelecek 4 yıl için ülkeyi yönetecek 350 milletvekili ve 208 senatörün belirleneceği seçimler için 23 bin 196 oy merkezi ve 60 bin 38 seçim masasında toplam 212 bin sandık kuruldu.

    İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seçim dolayısıyla ülke genelinde 45 bin jandarma, 30 bin ulusal polis olmak üzere toplamda yaklaşık 93 bin güvenlik görevlisinin çalışacağı belirtildi.

    Seçimlerde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 157 bin 196 seçmen ile yeni yasa gereği yaklaşık 100 bin zihinsel engelli ilk kez oy kullanacak.

    KATALONYA SORUNU, AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ VE İŞSİZLİK

    Madrid'deki İspanya Yüksek Mahkemesi'nde Katalan ayrılıkçı liderlerin davası
    © REUTERS / Emilio Naranjo
    Katalan bağımsızlık liderleri sanık sandalyesinde, İspanya hükümeti bıçak sırtında
    2015 yılından bu yana üçüncü kez sandık başına giden İspanyollar, ülke yönetimindeki siyasi belirsizlikler, Katalonya sorunu, aşırı sağın yükselişi, yolsuzluklar ve işsizlik meselelerinin bulunduğu bir ortamda siyasi tercihlerini ortaya koyacak.

    İlk kez genel seçimlere katılan aşırı sağ görüşlü Vox partisinin ve ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin alacakları oy oranları bu seçimlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor.

    İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen Katalonya'da yasa dışı olarak 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden 5'i de bu seçimlerde milletvekili veya senatör adayı olarak yarışıyor.

    SOSYALİSTLERİN TEK BAŞINA İKTİDARA GELECEK ÇOĞUNLUĞU ELDE ETMESİ BEKLENMİYOR

    Anketler genel seçimin favorisi olarak mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisini (PSOE) gösterse de sosyalistlerin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor. 

    İspanya- 2019 bütçesi
    © REUTERS / Sergio Perez
    Bütçenin reddedildiği İspanya'da erken seçim beklentisi
    Başbakan olmak için yarışan siyasi liderlerden PSOE lideri ve şimdiki Başbakan Pedro Sanchez, sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Pablo Casado, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının lideri Pablo Iglesias ve aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal oyunu Madrid'de kullanırken, merkez sağdaki Vatandaşlar (C's) partisinin lideri Albert Rivera Barcelona'da sandık başına gidecek. 

    Sabah saatlerinde oylarını kullanacak lider, daha sonra parti genel merkez binalarında seçimi takip edecek. Ülkede genel seçimlerin yanı sıra Valensiya özerk yönetiminde yerel parlamento seçimleri de yapılıyor. 

    Oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek.

    Etiketler:
    Vatandaşlar (C's), Vox partisi, Albert Rivera, Pablo Casado, Erken Seçim, Pedro Sanchez, Sosyalist Parti (PSOE), İspanya
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