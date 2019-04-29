Sürgündeki Katalan siyasilere AP seçimlerinde yarışmak yasaklandı

İspanya'nın Katalonya bölgesindeki bağımsızlık referandumu ve ilanına karşı yürütülen tutuklama kampanyasından kaçarak yurtdışına çıkan Katalan liderler aleyhine bir karar da Merkez Seçim Kurulu'ndan geldi: 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday gösterilemezler.

© AP Photo / Andrea Comas İspanya'da 'bıçak sırtı' seçimlerin ardından koalisyon arayışları başladı

İspanyol devletinin Katalan bağımsızlık ilanını müteakip tutukladığı ayrılıkçı Katalan siyasiler çok ağır hapis cezası talepleriyle yargılanırken, yurtdışına kaçarak sürgüne gidenlere de yeni bir yasak konuldu.

İspanya'da Merkez Seçim Kurulu (JEC), aralarında eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu sürgündeki Katalan siyasetçilerin 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday gösterilemeyeceğini açıkladı.

SAĞCI PARTİLERİN BAŞVURUSU ÜZERİNE

Sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve Vatandaşlar (C's) partisinin yaptığı itiraz üzerine toplanan JEC, yurtdışındaki Katalan siyasetçilerden Carles Puigdemont, Antoni Comin ve Clara Ponsati'nin isimlerinin AP seçimlerinde aday listelerinden çıkarılması kararını aldı.

İLK ÜÇ SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİLER

27 Ekim 2017'de Katalonya özerk yönetim parlamentosu çatısı altında tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesine karşılık İspanyol devletinin demir yumruğunu indirmesi üzerine sürecin başını çeken 6 Katalan siyasetçi Belçika'da üslendi. Bunlardan 3'ü olan Puigdemont, Comin ve Ponsati'yi AP seçimlerinde ilk üç sırada aday gösteren 'Katalonya için Birlik' (Junts) partisi, JEC kararına itiraz edeceğini duyurdu.

KATALONYA'NIN ŞAMPİYONLARI © REUTERS / Emilio Naranjo Katalan bağımsızlık liderleri sanık sandalyesinde, İspanya hükümeti bıçak sırtında

Carles Puigdemont'un avukatı Gonzalo Boye de Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Genel seçimlerde bağımsızlıkçıların zaferi sonrasında Merkez Seçim Kurulu yeni bir zaferi durdurmak için Carles Puigdemont'u AP seçimlerinin dışında bırakma kararı aldı."

İspanyol yargısının Katalan altılısı hakkında ulusal sınırlarda arama ve tutuklama emri bulunuyor.