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19:30 29 Nisan 2019
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    Fransa'da Sarı Yelekler eylemleri 11. haftasında

    Fransa'da artan polis intiharlarına karşı birim

    © REUTERS / Stephane Mahe
    Avrupa
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    Fransa'da polisler arasında görülen intihar vakalarındaki artış, hükümeti harekete geçirdi. Polislere yardımcı olmak üzere emniyet teşkilatı içerisinde intiharı önleme birimi kuruldu. 

    Sarı yelekler, gösterilerin 24. haftasında sokaklarda
    © REUTERS / VINCENT KESSLER
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    DW'nin haberine göre, polis sendikaları, geçen kasım ayında başlayan ve çoğu zaman çatışmalara sahne olan Sarı Yelekler gösterileri nedeniyle polislerin yoğun baskı altında olduğunu söylüyor. Zira, Fransa'da savcılık, eylemcilerin gösteriler sırasında polisi intihara teşvik edebilecek nitelikte slogan attığını belirterek soruşturma başlatmıştı.

    Yılın dördüncü ayı itibariyle Fransa'da 28 polis memurunun intihar ettiği belirtiliyor. Bu rakam geçen yıl 35 olarak Fransız İçişleri Bakanlığı'nın verilerine geçmişti.

    FRANSA'DA POLİSLER NEDEN İNTİHAR EDİYOR?

    Sarı Yelekler
    © AP Photo / Michel Euler
    Sarı Yelekler protestoları 23. haftasına girdi: En az 128 gözaltı
    İntihar vakalarını önleme amacıyla çalışacak olan birimin açılışında konuşan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Korkuyu, utancı ve sessizliği kırmamız gerekiyor" dedi. Polis intiharları ile mesleğin fiziksel ve duygusal zorlukları arasında bağ olduğuna dikkat çeken Castaner, "'Bu ölümlerin görevle alakası yok, kişisel bir mesele' sözünü duymak istemiyorum" diye konuştu.

    Fransız İçişleri Bakanı, Paris'te 2015'te yaşanan terör saldırılarının ardından polislere silahlarını evlerine taşıma yetkisi verilmesinin ölümlerin artmasına neden olduğu yönündeki iddiaya karşı çıktı. Castaner, "İntiharlarda silah kullanımı 10 yıl içerisinde değişmedi" dedi. Castaner, başka ülkelerin polis güçlerinde uygulanan prosedürleri inceleyeceklerini de söyledi.

    Sendika yetkilileri ise Sarı Yelekler'in eylemleri sırasında oluşan güvenliği sağlama kaygısı nedeniyle intiharların arttığını belirtti.

    Fransız polisi arasında artan intihar vakalarını, Ulusal Polis şefi Eric Morvan da 150 bin polis memuruna gönderdiği mektupla gündeme taşımıştı. Morvan mektubunda, "Bu korkunç olayda kişinin taşıdığı sorumluluk, bizi kendi sorumluluğumuzdan muaf kılmıyor" ifadesine yer vermişti.

    Fransız polis teşkilatında son yaşanan intihar vakarının biri Paris yakınlarında görüldü. Villejuif'ta bir polis memuru, bu ay içerisinde görev silahı ile intihar etmişti. Montpellier'deyse bir kadın polis memuru, ofisinde hayatına son vermişti.

    Fransa'da Kasım ayının ortalarında akaryakıt zammına tepki amacıyla başlatılan Sarı Yelekler eylemleri, kısa sürede hayat pahalılığının protesto edildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşmüştü. 

    Etiketler:
    Christophe Castaner, intihar, Polis, Sarı Yelekler, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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