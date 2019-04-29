Fransa'da artan polis intiharlarına karşı birim

Yılın dördüncü ayı itibariyle Fransa'da 28 polis memurunun intihar ettiği belirtiliyor. Bu rakam geçen yıl 35 olarak Fransız İçişleri Bakanlığı'nın verilerine geçmişti.
FRANSA'DA POLİSLER NEDEN İNTİHAR EDİYOR?
Fransız İçişleri Bakanı, Paris'te 2015'te yaşanan terör saldırılarının ardından polislere silahlarını evlerine taşıma yetkisi verilmesinin ölümlerin artmasına neden olduğu yönündeki iddiaya karşı çıktı. Castaner, "İntiharlarda silah kullanımı 10 yıl içerisinde değişmedi" dedi. Castaner, başka ülkelerin polis güçlerinde uygulanan prosedürleri inceleyeceklerini de söyledi.
Sendika yetkilileri ise Sarı Yelekler'in eylemleri sırasında oluşan güvenliği sağlama kaygısı nedeniyle intiharların arttığını belirtti.
Fransız polisi arasında artan intihar vakalarını, Ulusal Polis şefi Eric Morvan da 150 bin polis memuruna gönderdiği mektupla gündeme taşımıştı. Morvan mektubunda, "Bu korkunç olayda kişinin taşıdığı sorumluluk, bizi kendi sorumluluğumuzdan muaf kılmıyor" ifadesine yer vermişti.
Fransız polis teşkilatında son yaşanan intihar vakarının biri Paris yakınlarında görüldü. Villejuif'ta bir polis memuru, bu ay içerisinde görev silahı ile intihar etmişti. Montpellier'deyse bir kadın polis memuru, ofisinde hayatına son vermişti.
Fransa'da Kasım ayının ortalarında akaryakıt zammına tepki amacıyla başlatılan Sarı Yelekler eylemleri, kısa sürede hayat pahalılığının protesto edildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşmüştü.
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