Kayıt
01:41 30 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı, Berlin'de yapıldı

    Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı, Berlin'de yapıldı

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan ve Kosova arasında diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

    Aleksandar Vucic
    © AFP 2019 / OLIVER BUNIC
    Vucic: Kosova, Sırbistan'la diyalog kurmak istemiyor
    Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin'de düzenlenen Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı öncesi ortak basın açıklamasında bulundu.

    Toplantıya ev sahipliği yapan Merkel, Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifine desteğini yineledi. 

    Merkel toplantıda, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğe ilişkin olarak, bu konudaki gelişmelere nasıl eşlik edebilir ve desteklenebilir bunu açıklıkla tartışmak istediklerini belirtti.

    Merkel bölgenin istikrarına ilişkin de "Bölgedeki olumlu gelişmeleri görmek Avrupa’nın çıkarınadır" dedi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bugünkü toplantıda, Sırbistan-Kosova gerginliğini, bölgedeki istikrarı ve bu ülkelerin AB perspektifinin tartışılacağını söyledi.

    Macron, Avrupa'nın da istikrarının bölgedeki istikrara da bağlı olduğunu kaydetti. 

    Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
    © REUTERS / Shannon Stapleton
    Nebenzya: AB, Kosova ordusu kurma kararına 'pısırık' bir tepki verdi
    Toplantıda  Kosova ve Sırbistan'ın özel durumu ile Almanya ile Fransa'nın bölgenin istikrarı için birlikte çalışma konusunu tartışacaklarını anlatan Macron, ''Sırbistan ve Kosova’nın özel durumundan söz ediyoruz. Orada diyaloğu sürdürme isteğimiz var. Belgrad ve Priştine'ye bir çözüm verme niyetinde değiliz. Aksine, önce mümkün olan tüm seçeneklere bakma ve daha sonra bu tartışmayı biraz daha az duygusal hale getirme isteğine sahibiz. Böylece herhangi bir çözümden kaynaklanan bölgesel gerilimler olmaz çünkü tarafların uzlaştırılması için birlikte çalışmak için hepimizin siyasi bir sorumluluğu var'' diye konuştu. 

    Emmanuel Macron, Fransa'nın tekrar bölgenin istikrarına katkıda bulunmak amacıyla ekonomik ve sosyal gelişme, güvenlik, savunma ve adalet ile mali suçlara karşı mücadele konularında iş birliği yapacağını vurguladı. 

    Berlin'deki Batı Balkan Ülkeleri Konferansı'na, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan liderleri katılıyor.

    Toplantının ana konusu, Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan gerilim ve bu sorunun çözümü oluşturuyor. 

    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Kosova, Sırbistan, Almanya, Fransa, Balkanlar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıya transparan organ üretti
    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti
    Karikatür
    Kuveyt Dışişleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma planlarından endişeli
    Çernobil
    Facianın üzerinden 33 yıl geçti: Çernobil bugün de tehlikeli mi?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet