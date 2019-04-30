Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı, Berlin'de yapıldı

Toplantıya ev sahipliği yapan Merkel, Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifine desteğini yineledi.
Merkel toplantıda, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğe ilişkin olarak, bu konudaki gelişmelere nasıl eşlik edebilir ve desteklenebilir bunu açıklıkla tartışmak istediklerini belirtti.
Merkel bölgenin istikrarına ilişkin de "Bölgedeki olumlu gelişmeleri görmek Avrupa’nın çıkarınadır" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bugünkü toplantıda, Sırbistan-Kosova gerginliğini, bölgedeki istikrarı ve bu ülkelerin AB perspektifinin tartışılacağını söyledi.
Macron, Avrupa'nın da istikrarının bölgedeki istikrara da bağlı olduğunu kaydetti.
Emmanuel Macron, Fransa'nın tekrar bölgenin istikrarına katkıda bulunmak amacıyla ekonomik ve sosyal gelişme, güvenlik, savunma ve adalet ile mali suçlara karşı mücadele konularında iş birliği yapacağını vurguladı.
Berlin'deki Batı Balkan Ülkeleri Konferansı'na, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan liderleri katılıyor.
Toplantının ana konusu, Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan gerilim ve bu sorunun çözümü oluşturuyor.
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