Berlusconi hastanaye kaldırıldı

Corriere della Sera gazetesinin aktardığına göre İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi karın ağrısı şikayetiyle Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırıldı.
82 yaşındaki Berlusconi'nin sözcüsü Berlusconi'nin böbrek ağrısı sebebiyle acile götürüldüğünü, kontrollerin ardından lideri olduğu Forza Italia partisinin bir etkinliğine katılacağını açıkladı.
Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele https://t.co/f8rnXtHZcT pic.twitter.com/D8FYgzqlEu— Corriere della Sera (@Corriere) 30 Nisan 2019
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