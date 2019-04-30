Ermenistan, Portekez Parlamentosu'nun 'Ermeni Soykırımı' kararından memnun

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan, Portekiz Parlamentosu'nun 'Ermeni Soykırımı' ile ilgili tutumunu takdir ediyor ve 'soykırım' kurbanlarına dilediği başsağlığı nedeniyle Portekiz'e minnettar. Hafızanın halkların uzlaşması ve insanlığın temel değerlerinin korunması açısından önemli bir unsur olduğunu kabul ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Portekiz Parlamentosu, cuma günü 'Ermeni Soykırımı'nın tanınması yönünde karar alınmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

Türkiye, Portekiz Parlamentosu'nun kararına tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Portekiz Parlamentosu’nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez" ifadeleri kullanılmıştı.