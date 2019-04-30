Seçim kampanyasında 'Köle Pazarı' tablosunu kullanan AfD: Avrupa'nın Avrubistan haline gelmemesi için bize oy verin

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), köle pazarında esmer tenli erkeklerin açık tenli, çıplak bir kadını yokladığı tabloyla seçim kampanyası yapıyor. Oryantalist eserin sahibi olan ABD'deki müze AfD'den 'Köle Pazarı' tablosunu kullanmayı bırakmasını talep etti.

© AP Photo / Invsion/Frank Micelotta Batı'da adından söz ettiren Arap kökenli ünlü kadınlar 10

Almanya'da anamuhalefet konumuna yükselmiş bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine iddialı hazırlanıyor. 'Avrupa tarihinden öğrenmek' başlıklı kampanya yürüten AfD, Avrupa'daki gelişmeleri yorumlamak ve özellikle de göç politikalarını eleştirmek için klasik sanat yapıtlarını kullanıyor.

Kampanyanın en dikkat çekici afişinde, Fransız Oryantalist ressam Jean-Leon Gerome'un 1866 tarihli 'Köle Pazarı' tablosu yer alıyor. Ortadoğu veya Kuzey Afrika ortamında Müslüman oldukları varsayılabilecek esmer tenli erkekler tarafından kuşatılmış açık tenli, çıplak bir kadının dişlerinin erkeklerden birince yoklandığı tablo, altında "Avrupalılar AfD'ye oy veriyor", "Avrupa Avrubistan haline gelmesin diye" yazılarıyla dev poster boyutunda basıldı. Posterler Berlin sokaklarını kaplamış halde.

The AfD’s Berlin branch said it put up 30 posters of the 1866 oil-on-canvas painting “Slave Market” with the slogan: “So that Europe won’t become Eurabia.” The party, known for its anti-Muslim stance, said it won’t take down any of the posters. https://t.co/PWJM9zpfan — Alex Sanz (@AlexSanz) April 30, 2019

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Ancak 'Köle Pazarı'nın orjinalinin bulunduğu ABD'deki Clark Sanat Enstitüsü, tablonun bu şekilde kullanılmasına sert tepki gösterdi. Müze Direktörü Olivier Meslay "Tablonun AfD'nin siyasi görüşünü yaymak için kullanılmasını en güçlü dille kınıyoruz. Bu tabloyu kullanmayı kesmeleri gerektiğinde ısrar ettiğimizi kendilerine yazılı şekilde bildirdik" açıklamasını yaptı.

Sanat yapıtının sahibinin Clark Enstitüsü olduğunu belirten Meslay, AfD'ye kampanya malzemesi yapsın diye görüntü sağlamadıklarını vurguladı.

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Müze Direktörü, "Ancak nasıl kullanıldığı üzerinde kontrol uygulamamızı sağlayan telif hakkı ya da izin bulunmadığından AfD'nin Berlin teşkilatının medeniliğine seslenmekten başka çaremiz yok" diye ekledi.

AfD'DEN MÜZEYE RET YANITI

Berlin Teşkilatı Sözcüsü Ronald Glaeser ise Amerikan müzesinin talebini "AfDyi engellemeye yönelik nafile girişim" diyerek reddetti.

"Yasadışı kitlesel göçün olası sonuçlarıyla ilgili gerçeği öğrenmek Alman kamuoyunun hakkı" çıkışında bulunan Glaeser, bu ve diğer posterleri yırtan 'vandallardan' yakınmayı da ihmal etmedi.

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AfD'liler yırtılanların yerine yenilerini yapıştırmaktan usandıklarında "Söyleyecek sözü olmayanlar posterleri parçalıyor" yazılı çıkartmalarla posterleri onarıyor.

MERKEL'İN SONUNU GETİRDİ

Almanya'da göçmenlerin karıştığı şiddet olaylarına tepki olarak Başbakan Angela Merkel'in sığınmacı politikasına karşı düzenlenen protestolar geçen yıl bir dizi kenti sarstı.

Merkel, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin liderliğini bırakırken gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağını da açıkladı.