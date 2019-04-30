Kayıt
20:12 30 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AfD kampanyasının en dikkat çekici afişinde, Fransız Oryantalist ressam Jean-Leon Gerome'un 1866 tarihli 'Köle Pazarı' tablosu yer alıyor.

    Seçim kampanyasında 'Köle Pazarı' tablosunu kullanan AfD: Avrupa'nın Avrubistan haline gelmemesi için bize oy verin

    © Fotoğraf : © Blogger photo. @alessio_spataro
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 70

    Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), köle pazarında esmer tenli erkeklerin açık tenli, çıplak bir kadını yokladığı tabloyla seçim kampanyası yapıyor. Oryantalist eserin sahibi olan ABD'deki müze AfD'den 'Köle Pazarı' tablosunu kullanmayı bırakmasını talep etti.

    Batı'da adından söz ettiren Arap kökenli ünlü kadınlar
    © AP Photo / Invsion/Frank Micelotta
    Batı'da adından söz ettiren Arap kökenli ünlü kadınlar
    10
    Almanya'da anamuhalefet konumuna yükselmiş bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine iddialı hazırlanıyor. 'Avrupa tarihinden öğrenmek' başlıklı kampanya yürüten AfD, Avrupa'daki gelişmeleri yorumlamak ve özellikle de göç politikalarını eleştirmek için klasik sanat yapıtlarını kullanıyor.

    Kampanyanın en dikkat çekici afişinde, Fransız Oryantalist ressam Jean-Leon Gerome'un 1866 tarihli 'Köle Pazarı' tablosu yer alıyor. Ortadoğu veya Kuzey Afrika ortamında Müslüman oldukları varsayılabilecek esmer tenli erkekler tarafından kuşatılmış açık tenli, çıplak bir kadının dişlerinin erkeklerden birince yoklandığı tablo, altında "Avrupalılar AfD'ye oy veriyor", "Avrupa Avrubistan haline gelmesin diye" yazılarıyla dev poster boyutunda basıldı. Posterler Berlin sokaklarını kaplamış halde.

    © AFP 2019 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
    Notre Dame yangını: Savcılığa göre 'kaza', Alman sağına göre 'Hristiyanlığa karşı saldırı'
    MÜZENİN NASIL KULLANILACAĞINI KONTROL YETKİSİ YOK

    Ancak 'Köle Pazarı'nın orjinalinin bulunduğu ABD'deki Clark Sanat Enstitüsü, tablonun bu şekilde kullanılmasına sert tepki gösterdi. Müze Direktörü Olivier Meslay "Tablonun AfD'nin siyasi görüşünü yaymak için kullanılmasını en güçlü dille kınıyoruz. Bu tabloyu kullanmayı kesmeleri gerektiğinde ısrar ettiğimizi kendilerine yazılı şekilde bildirdik" açıklamasını yaptı.

    Sanat yapıtının sahibinin Clark Enstitüsü olduğunu belirten Meslay, AfD'ye kampanya malzemesi yapsın diye görüntü sağlamadıklarını vurguladı.

    Almanya bayrağı
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Almanya'da istihbarat servisi AfD'yi takip edecek
    Müze Direktörü, "Ancak nasıl kullanıldığı üzerinde kontrol uygulamamızı sağlayan telif hakkı ya da izin bulunmadığından AfD'nin Berlin teşkilatının medeniliğine seslenmekten başka çaremiz yok" diye ekledi.

    AfD'DEN MÜZEYE RET YANITI

    Berlin Teşkilatı Sözcüsü Ronald Glaeser ise Amerikan müzesinin talebini "AfDyi engellemeye yönelik nafile girişim" diyerek reddetti. 

    "Yasadışı kitlesel göçün olası sonuçlarıyla ilgili gerçeği öğrenmek Alman kamuoyunun hakkı" çıkışında bulunan Glaeser, bu ve diğer posterleri yırtan 'vandallardan' yakınmayı da ihmal etmedi.

    Almanya'da kampa yerleştirilen göçmenler
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Almanya'da sığınmacılara karşı geçen yıl 2 bin suç işlendi
    AfD'liler yırtılanların yerine yenilerini yapıştırmaktan usandıklarında "Söyleyecek sözü olmayanlar posterleri parçalıyor" yazılı çıkartmalarla posterleri onarıyor.

    MERKEL'İN SONUNU GETİRDİ

    Almanya'da göçmenlerin karıştığı şiddet olaylarına tepki olarak Başbakan Angela Merkel'in sığınmacı politikasına karşı düzenlenen protestolar geçen yıl bir dizi kenti sarstı.

    Merkel, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin liderliğini bırakırken gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağını da açıkladı.

     

    Etiketler:
    köle, seçim kampanyası, Avrupa Parlamentosu (AP), AfD, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rosgvardiya - ilk güzellik foto yarışı
    Rusya'da Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları belirlendi
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet