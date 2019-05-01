İtalya İçişleri Bakanı Salvini, tecavüz ve pedofili suçları için kimyasal hadım cezası önerdi: Bir daha yapmazlar

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, tecavüz ve pedofili suçlarından hüküm giyenler için kimyasal hadım cezası öngören yasa tasarısına yönelik planını açıkladı.

Son olarak hafta başında Viterbo kentinde, neo-faşist CasaPound partisi üyesi 2 kişinin bir kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından konuyla ilgili açıklamalar yapan Salvini, kimyasal kastrasyon önerisini yeniden gündeme getirdi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Matteo Salvini'nin liderliğini yaptığı aşırı sağcı Lig Partisi geçmişte de cinsel şiddet suçlarına kimyasal hadım öngören tekliflerde bulunmuştu. Salvini, yasa tasarısına destek amacıyla gelecek hafta sonu bir imza kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

Salvini sosyal medyada yazdığı mesajlarında "Kadınlara ve çocuklara ellerini sürenler, bir çiçeği koparanlar, yalnızca hapsi hak etmekle kalmıyor, tedavi de edilmeleri gerekiyor. Kimyasal kastrasyonla bir daha yapmazlar" dedi.

🔴È ora di far sentire la voce dei cittadini.

Per PEDOFILI e STUPRATORI galera e CASTRAZIONE CHIMICA! Questo fine settimana vieni a firmare la proposta di legge della Lega nelle piazze di tutta italia, così il Parlamento non potrà far finta di nulla! pic.twitter.com/c6Bnfu65QW — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 30, 2019

​"Artık vatandaşın sesini duyurmanın vakti geldi" ifadelerini kullanan Salvini takipçilerine, "Bu hafta sonu tüm İtalya'daki meydanlarda Lig'in yasa tasarısını imzalamaya gelin, böylece parlamento hiçbir şey yokmuş gibi davranamaz" diye seslendi.

'CİNSEL ŞİDDET ATAERKİL KÜLTÜRÜN ÜRÜNÜ'

Salvini'nin bu çıkışına muhalefetten ve kadın örgütlerinden tepki geldi.

Kadına karşı şiddetle mücadele amaçlı "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" (Non una di meno) hareketinden yapılan açıklamada "Viterbo'da Casapound mekanındaki tecavüze Salvini kimyasal hadım ile cevap veriyor. Cinsel şiddet bir hastalığın sonucu değil, ataerkil ve faşist kültürün ürünüdür" denildi.

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli İtalyan Bakan Salvini: Sevdim, bağışladım ama birilerinin öncelikleri başkaydı

Merkez-soldaki muhalefet partisi Demokratik Parti'den Senato Kadın Cinayetleri Soruşturma Komisyonu Başkanı Valeria Valente de "kadına yönelik şiddetin derin kültürel köklerinin olduğunu" vurguladı ve "Salvini'nin yaptığı gibi kimyasal hadım çağrısı yapmak işe yaramaz. Erkeklerin kadınlara bakışını değiştirmemiz gerekir" dedi.

İtalyan basını da anayasanın zorunlu kastrasyon uygulanmasına izin vermediğini, kimyasal hadım yasalaşsa bile ancak gönüllülük temelinde uygulanabileceğini vurguladı.

Salvini'nin Lig Partisi ile koalisyon ortağı olan 5 Yıldız Hareketi'nden Savunma Bakanı Elisabetta Trenta da bu öneriye karşı çıkarak, "Lig'in önerdiği kimyasal hadım tedbiri gönüllülük esasına dayanacağı için tecavüzcüleri hedef almayacaktır" dedi.

Trenta ayrıca "Kadınların en büyük korkularından birini seçim kampanyası için kullanmayı uygunsuz buluyorum" eleştirisinde bulundu.