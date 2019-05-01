WikiLeaks kurucusu Assange'a 50 hafta hapis cezası verildi

İngiliz Mahkemesi, Julian Assange'ı 2012 yılında hakkında verilen mahkeme kararlarını ihlal etmekten suçlu buldu. Mahkeme, kefalet şartlarını yerine getirmediği için Assange’ın 50 hafta hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Yargıç Deborah Taylor, Assange’ın imtiyazlı pozisyonunu hukuku ihlal etmek için kullandığını ve İngiliz yargısını küçümseyen açıklamalar yaptığını savundu.

İngiltere'de 2012 yılında mahkeme, Assange'ın cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange bunun üzerine Ekvador Büyükelçiliğine sığınmıştı.

© AFP 2019 / Greg Wood Assange’ın babasından Avustralyalı yetkililere çağrı: Evine geri getirilmeli

Ancak Ekvador'un Assange'a verdiği sığınma hakkını, kuralları sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdığını açıklamasının hemen ardından Assange 11 Nisan’da gözaltına alınmıştı. Daha sonra Amerikalı yetkililerin iade talebi ve kefalet koşullarını yerine getirmemesini gerekçesiyle tutuklanmıştı.

YARIN DA HÂKİM KARŞISINDA OLACAK

Öte yandan Julian Assange, ABD'nin sınır dışı edilmesi talebiyle açtığı dava kapsamında yarın da hâkim karşısına çıkacak.

Assange, devlete ait gizli dosyaları sızdırmak için Amerikalı eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile işbirliği yapmakla suçlanıyor. Assange, 2010 yılında ABD'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait binlerce gizli belge, yazışma ve askeri raporu internet üzerinden yayınlamıştı.