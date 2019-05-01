WikiLeaks kurucusu Assange'a 50 hafta hapis cezası verildi

Yargıç Deborah Taylor, Assange’ın imtiyazlı pozisyonunu hukuku ihlal etmek için kullandığını ve İngiliz yargısını küçümseyen açıklamalar yaptığını savundu.
İngiltere'de 2012 yılında mahkeme, Assange'ın cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange bunun üzerine Ekvador Büyükelçiliğine sığınmıştı.
YARIN DA HÂKİM KARŞISINDA OLACAK
Öte yandan Julian Assange, ABD'nin sınır dışı edilmesi talebiyle açtığı dava kapsamında yarın da hâkim karşısına çıkacak.
Assange, devlete ait gizli dosyaları sızdırmak için Amerikalı eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile işbirliği yapmakla suçlanıyor. Assange, 2010 yılında ABD'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait binlerce gizli belge, yazışma ve askeri raporu internet üzerinden yayınlamıştı.
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