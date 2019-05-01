Hastaneye kaldırılmıştı: Berlusconi ameliyat oldu

© AP Photo / Darko Vojinovic Berlusconi hastanaye kaldırıldı

Berlusconi'nin ofisinden yapılan açıklamada, 82 yaşındaki eski başbakanın bağırsaklarındaki tıkanıklık nedeniyle laparoskopik bir operasyon geçirdiği duyuruldu. Ameliyatın başarı geçtiği belirtilirken, Berlusconi’nin gelecek günlerde taburcu olmasının beklendiği de kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamada Berlusconi'nin böbreklerindeki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Berlusconi geçmişte de kalp sorunları yaşamış, 2016’da yeni bir kalp kapakçığı takılmıştı.

Silvio Berlusconi, partisi Forza Italia'nın önceden planlanan Avrupa Parlamentosu adaylarının tanıtımı programına katılacağı sırada rahatsızlanmıştı

SEÇİM KAMPANYASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Yaşanan bu gelişme Avrupa Parlamentosu seçiminde adaylığını koyan Berlusconi’nin kampanyasına devam edip edemeyeceğine dair soru işaretlerine yol açtı.

Vergi kaçırmaktan hüküm giymiş olan Berlusconi'nin siyasi faaliyette bulunma yasağı geçen yıl kaldırılmıştı.

Forza Italia’nın liste başı adayı Berlusconi'nin Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.