Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını satın aldı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus forması giyen 34 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun, dünyanın en pahalı arabası olarak gösterilen Bugatti La Voiture Noire’yi satın aldığı belirtildi.

La Stampa’nın aktardığına göre Ronaldo, sadece 1 adet üretilen ve fiyatı 16.5 milyon Euro olan Bugatti La Voiture Noire satın aldı.

Ancak Cristiano Ronaldo’nun araba binmeden önce iki yıl beklemesi gerekiyor, çünkü araç hala test aşamasında.

VIDEO | L’ultimo acquisto di Ronaldo vale 11 milioni: ecco la “Voiture Noire” di Bugatti https://t.co/anQSWwqCbN @LaStampa pic.twitter.com/AUxHcRNjvY — La Stampa TV (@LaStampaTV) April 30, 2019

​Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez tanıtılan Bugatti La Voiture Noire’in gövdesi tamamen karbon fiberden ve el ile üretilmiş. Marka, modelin tasarımında 1936 yılında üretilen Type 57 SC Atlantic modelinden esinlenildiğini söylüyor.

Bugatti'nin süper otomobili 8 litrelik bir motora sahip. 0'dan 100 kilometre hıza ise sadece 2.4 saniyede ulaşan araç, 1500 beygir gücüne sahip.