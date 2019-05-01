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    Tear gas floats around masked protesters during clashes before the start of the traditional May Day labour union march in Paris, France, May 1, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Paris'te Sarı Yelekli, Siyah Bloklu 1 Mayıs: 200'den fazla gözaltı, onlarca yaralı

    GONZALO FUENTES
    Avrupa
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    Macron'un geçen hafta Sarı Yelekler hareketini teskin için açıkladığı yeni ekonomik paket de işe yaramadı. Paris'teki 1 Mayıs gösterilerine Sarı Yelekler ile anarşist Siyah Blok'un damga vurmasıyla polisle şiddetli çatışmalar yaşandı.

    Fransa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un neoliberal politikalarına karşı 24. haftadır devam eden Sarı Yelekler eylemlerinin ivmesiyle hareketlendi. 

    Başkent Paris'te sendikaların örgütlediği öğleden sonraki yürüyüş öncesinde kendilerine Siyah Blok diyen anarşist eğilimli gruptan maskeli, kukuletalı eylemciler ve Sarı Yelekler hareketinden bazı eylemciler polisle çatışmaya girdi.  

    Çok düşük olasılıklı ama çok yüksek etkili bir olay manasında kullanılan 'Siyah Kuğu', Sarı Yelekler ile Siyah Blok'un barikatları arasında boy gösterdi.
    GONZALO FUENTES
    Çok düşük olasılıklı ama çok yüksek etkili bir olay manasında kullanılan 'Siyah Kuğu', Sarı Yelekler ile Siyah Blok'un barikatları arasında boy gösterdi.

    Çöp konteynelerinin yakıldığı, taş ve şişe dahil her türlü cismin atıldığı, camların indirildiği, mal varlıklarına zarar verildiği çatışmalarda göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkan polis, gruplaşmaları dağıtmak için eylemcilerin üzerine de saldırdı.

    7400 polisin müdahalesinde 200'den fazla kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi yaralandı. 

    Paris'te 1 Mayıs 2019 gösterileri çatışmaya dönerken başından ağır yaralanan bir kişiye ilk tedaviyi sokakta devriye gezen sağlık ekipleri yaptı.
    GONZALO FUENTES
    Paris'te 1 Mayıs 2019 gösterileri çatışmaya dönerken başından ağır yaralanan bir kişiye ilk tedaviyi sokakta devriye gezen sağlık ekipleri yaptı.

    Görece sükunet sağlandıktan sonra sendikaların başlattığı yürüyüşe Sarı Yelekler damga vururken Siyah Blok'un 2 bin eylemcisinden maskeyi çıkaranlar da katıldı. 

    Fransa'da kurulmuş ilk sendika olan Genel Emek Konfederasyonu (CGT) polis şiddetini kınayarak genel sekreterinin göz yaşartıcı gaza tutulduğunu belirtti. 

    CGT açıklamasında "Bu skandal ve emsalsiz senaryo, demokrasimizde kabul edilemezdir" denildi. 

    Paris'te 1 Mayıs 2019 gösterileri gibi sendika yürüyüşünün de başını Sarı Yelekler çekti.
    PHILIPPE WOJAZER
    Paris'te 1 Mayıs 2019 gösterileri gibi sendika yürüyüşünün de başını Sarı Yelekler çekti.

    1 Mayıs öncesi, Macron, 5 milyar euro'luk vergi indiriminin yanısıra düşük gelirli emeklilerin maaşlarına ertelenen zammı uygulama ve asgari emekli maaşının 1000 euro'ya yükseltme vaatlerini içeren 7 milyar euro'luk paket açıkladı. Aralık ayında da 10 milyar euro'luk bir paketi açıklamıştı.

    Sarı yelekler, gösterilerin 24. haftasında sokaklarda
    © REUTERS / VINCENT KESSLER
    Sarı Yelekler, gösterilerin 24. haftasında: 'Şimdiye dek 90'a yakın gazeteciye polis şiddeti uygulandı'

    Ancak 1 Mayıs yürüyüşünde açılan pankartlar, Macron'a yönelik öfkeyi yansıtıyordu. "İşte gangsterler burada" yazan pankartta Macron, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve IMF Başkanı Christine Lagarde sıralandı. Bir başka pankartta "Macron sen bize ne yaptın?" denildi. 

    Paris'teki yürüyüşe katılan ve büyük bir şirkette eğitim veren Florence (58), hissiyatını "6 aydır mücadele etmeye çalışıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, ama kimsenin umurunda değil. İnsanlar hareketi anlamıyor, ama aslında oldukça basit: Biz normal şekilde yaşamak istiyoruz" diye dile getirdi. 

    Macron'un 1 Mayıs 2019 öncesi açıkladığı ekonomik paket sarı-siyah öfkeyi dindirmeye yetmedi
    GONZALO FUENTES
    Macron'un 1 Mayıs 2019 öncesi açıkladığı ekonomik paket sarı-siyah öfkeyi dindirmeye yetmedi

    © REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
    Macron, Sarı Yelekler'in taleplerine 'reform' paketiyle yanıt verdi: Muhalefet ve protestocular tatmin olmadı
    Paris'te 30 kadar metro istasyonu güvenlik gerekçesiyle kapatılıdı, 1 Mayıs Yürüyüşü güzergahındaki çok sayıda işyerinin geçici olarak kapatılmasını istenildi.

    Marsiya, Bordeaux, Lyon kentlerinde binlerce kişi yürürken, Toulouse'da çatışmalar çıktı. Alpler'deki Besancon kasabasında 300 Sarı Yelekli karakol basmaya kalktı.

    İçişleri Bakanlığı 16 bini Paris'te olmak üzere ülke çapında 151 bin kişinin gösterilere katıldığını söyledi. CGT ise sadece Paris'te 80 bin protestocu olduğunu duyurdu.

    Fransa aşırı sağ kanadından Ulusal Cephe'nin (National Front) kurucusu Jean Marie Le Pen de 1 Mayıs'ta Jeanne d'Arc anıtı önünde bir konuşma yaptı.

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    Etiketler:
    CGT, Emmanuel Macron, Sarı Yelekler, Paris, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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