Paris’te polis RİA Novosti muhabirini darp etti: Rusya'dan 'polis şiddeti titizlikle soruşturulmalı' talebi

RİA Novosti muhabiri Viktoriya İvanova, Paris’teki 1 Mayıs gösterileri sırasında çıkan olayları cep telefonu kamerasıyla görüntülediği sırada, göstericileri dağıtmaya çalışan polis herkese copla müdahale etti.
ÜZERİNDE 'BASIN' YAZMASINA RAĞMEN
İvanova, üzerinde 'Basın' yazılı yeleği ve kaskı bulunmasına rağmen polis şiddetinden kurtulamadı. Fransız polisi İvanova’yı copla dövmeye başladı.
ELİNDE COP İZİ KALDI
Cop darbesi nedeniyle eli şişen İvanova, hastaneye götürüldü.
İvanova’nın elindeki cop izi görülür vaziyetteyken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da Fransız hükümetine Rus gazetecinin polis tarafından darp edildiği olayı titizlikle soruşturma çağrısı yaptı.
'GAZETECİYE ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ'
"Mesleki yükümlülüklerini yerine getiren gazetecilere şiddet uygulanmasını kabul edilemez buluyoruz. Fransa yönetimini bu olayı titizlikle soruşturmaya, ilgili insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarını da konuyu denetim altında tutmaya çağırıyoruz."
Bakanlık, olayın takipçisi olduklarını vurguladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)