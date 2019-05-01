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    Yaralanan protestoculara ilk tıbbi müdahaleyi sokaklarda devriye gezen gönüllü sağlık ekipleri yaptı.

    Paris’te polis RİA Novosti muhabirini darp etti: Rusya'dan 'polis şiddeti titizlikle soruşturulmalı' talebi

    © REUTERS / BENOIT TESSIER
    Avrupa
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    Fransız polisi Paris’te 1 Mayıs gösterilerini takip eden RİA Novosti muhabiri Viktoriya İvanova’yı darp etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya 'RİA Novosti muhabirine polis şiddeti titizlikle soruşturulmalı' çağrısı yaptı.

    Tear gas floats around masked protesters during clashes before the start of the traditional May Day labour union march in Paris, France, May 1, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes
    GONZALO FUENTES
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    Fransa’nın başkenti Paris’te polis 1 Mayıs gösterilerini takip eden RİA Novosti muhabiri Viktoriya İvanova’yı darp etti. Eli şişen İvanova hastaneye götürüldü.

    RİA Novosti muhabiri Viktoriya İvanova, Paris’teki 1 Mayıs gösterileri sırasında çıkan olayları cep telefonu kamerasıyla görüntülediği sırada, göstericileri dağıtmaya çalışan polis herkese copla müdahale etti.

    ÜZERİNDE 'BASIN' YAZMASINA RAĞMEN

    İvanova, üzerinde 'Basın' yazılı yeleği ve kaskı bulunmasına rağmen polis şiddetinden kurtulamadı. Fransız polisi İvanova’yı copla dövmeye başladı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
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    Başı ve elinden darbe alan Rus gazeteci "Gönüllü sağlık görevlileri beni kenara çekip yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ciddi bir yara almaktan kaskım sayesinde kurtuldum ancak elim hâlâ ağrıyor" dedi.

    ELİNDE COP İZİ KALDI

    Cop darbesi nedeniyle eli şişen İvanova, hastaneye götürüldü.

    İvanova’nın elindeki cop izi görülür vaziyetteyken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da Fransız hükümetine Rus gazetecinin polis tarafından darp edildiği olayı titizlikle soruşturma çağrısı yaptı.

    'GAZETECİYE ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ'

    Aleksey Meşkov
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    Rus Dışişleri, RİA Novosti muhabirinin Paris'te polis şiddetine maruz kalması hakkında yazılı açıklama yayımladı:

    "Mesleki yükümlülüklerini yerine getiren gazetecilere şiddet uygulanmasını kabul edilemez buluyoruz. Fransa yönetimini bu olayı titizlikle soruşturmaya, ilgili insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarını da konuyu denetim altında tutmaya çağırıyoruz."

    Bakanlık, olayın takipçisi olduklarını vurguladı. 

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