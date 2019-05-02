Fransa'da gazeteciler polis şiddetini kınadı

Fransa'da gazeteciler, sarı yeleklilerin aylardır devam eden eylemlerinde polisin kendilerine şiddet uygulamasına tepki gösterdi.

Fransa'da gazeteciler, sarı yeleklilerin aylardır devam eden eylemlerinde polisin kendilerine şiddet uygulamasına tepki gösterdi. Kamu yayıncısı France Info'da yayımlanan açık mektupta, polisin eylemlerde bilinçli olarak gazetecilerin işlerini yapmalarını engellemeye çalıştığı belirtildi.

Mektupta imzası bulunan 350 gazeteci, polisin kendilerine şiddet uygulamasını kınadı.

Polisin gazetecileri tehdit ettiği, hakaretlerde bulunduğu belirtilen mektupta, gazetecilere karşı biber gazı kullanıldığı, kamera, fotoğraf makinesi gibi ekipmanlarının ve kendilerini korumak için taşıdıkları maske ve kaskların ellerinden alındığı bildirildi.

Basın mensuplarına uygulanan bu şiddetin fiziki, maddi ve manevi sonuçları olduğuna işaret edildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünden (RSF) geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinin başladığı günden bu yana 90'a yakın gazetecinin polis şiddetine maruz kaldığı belirtilerek, polise, gazetecilere ve basın özgürlüğüne saygı gösterme çağrısında bulunulmuştu.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire de "Gazetecilere yönelik polis şiddetinin artması ürpertici." ifadesini kullanmıştı.