İngiltere'de Huawei sızıntısının 'kellesini uçurduğu' eski Savunma Bakanı için hapis çağrısı

Huawei sızıntısının sorumlusu olduğu gerekçesiyle Savunma Bakanlığı görevinden alınan Gavin Williamson'ın hapse atılması da gündeme geldi. CIA'in Huawei'nin Çin ordusu ve istihbaratı tarafından finanse edildiğine dair bir raporu Londra'ya sunmasına karşın İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çin'in teknoloji devinin 5G ağına erişimine sınırlı izin verme kararı almasını basına sızdırmakla itham edilen eski bakan hakkında bir grup milletvekili cezai soruşturma talep etti.

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE İngiltere Savunma Bakanı Williamson 'bilgi sızdırma soruşturması' sonrası görevden alındı

Liberal Demokrat Partili milletvekilleri Jo Swinson, Sir Vince Cable ve Sir Ed Davey, İngiltere'nin en üst düzey polis memuru konumundaki Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick'e bir mektup göndererek, dün Savunma Bakanlığı görevinden alınan Gavin Williamson'ın Huawei sızıntısındaki davranışları hakkında cezai soruşturma açılmasını talep etti.

DEVLET SIRLARINI SIZDIRANA İKİ YILA KADAR HAPİS

The Daily Mail gazetesinin haberine göre üç vekil, mektupta, sızıntının Ulusal Güvenlik Konseyi'nden kaynaklandığına ve çok hassas enformasyon içerdiğine dikkat çekti. Dolayısıyla Williamson'ın davranışlarının Resmi Sırlar Yasası'nın ihlali olup olmadığının belirlenmesi için cezai soruşturma gerektiğini belirtti. Resmi Sırlar Yasası'nın ihlali, 2 yıla varan hapisle cezalandırılıyor.

TAZMİNAT DA TEHLİKEDE © AP Photo / Mark Schiefelbein CIA'den Huawei'nin kısmetini kapama hamlesi: Çin ordusu ve istihbaratı tarafından finanse ediliyor

Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson da polisi harekete geçmeye çağıran tweet attı:

"Williamson Ulusal Güvenlik Konseyi'nden sızıntı yaptıysa Resmi Sırlar Yasası uyarınca hakkında kovuşturma başlatılmalı."

Watson, Williamson'ın bu şartlar altında bakanlık kıdem tazminatından da vazgeçmesi gerekeceğini söyledi.

POLİS: BİZİM İŞİMİZ DEĞİL

Bu gelişmeler üzerine bir açıklama yayımlayan İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, Huawei sızıntısıyla ilgili medya haberlerinin farkında olduklarını, ancak bunun öncelikle Ulusal Güvenlik Konseyi ve hükümetin bakması gereken bir mesele olduğunu söyledi. "Şimdilik bir soruşturma yürütmüyoruz" duyurusu yapıldı.

'SORUŞTURUN, AKLANAYIM'

Dün İngiltere Başbakanı Theresa May, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında ele alınan enformasyonun yetkisiz şekilde ifşa edilmesine dair soruşturmadaki davranışları nedeniyle Williamson'ı görevden aldığını açıklamıştı.

Williamson ise Huawei sızıntısının suç ortağı olduğunu kesin bir dille yalanladığı karşılığını vermişti. Sabık bakan, Başbakan May'e gönderdiği mektupta, "Sızıntının benim bakanlığımdan kaynaklandığı hissiyatınız için üzgünüm. Durumun bu olmadığına içtenlikle inanıyorum. Bu sızıntıya herhangi bir şekilde karıştığımı kesin dille yalanlıyorum. Tam teşekkülü bir resmi soruşturmanın durumumu aklayacağından eminim" dedi.

MAY İKİ ARADA BİR DEREDE

© REUTERS / Aly Song 'Huawei bu yıl 5G televizyonu piyasaya sürecek'

May ise açıklamasında 'konuyu kapanmış kabul ettiği' ifadesine yer vererek polis soruşturmasından kaçınmak istediğini belli etmişti.

Daha önce Muhafazakar Partili Başbakan'ın İngiltere'nin müstakbel 5G ağının kurulmasına Huawei'nin kısmen katılımını desteklediğine dair haberler çıkmıştı. Ama bu hafta Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'tan İngiliz işletmelerinin Huawei gibi Çin şirketleriyle işbirliği yaparken belli bir düzeyde ihtiyatlı davranmaları uyarısında bulundu.

ABD yönetimlerinin hedef tahtasına oturtup Çin devleti adına casuslukla itham ettiği Huawei, suçlamaları kesin dille yalanlıyor.