Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralanan Türk hayatını kaybetti

© AFP 2019 / Sanka Vidanagama Yeni Zelanda saldırganı hakim karşısına çıktı, akıl sağlığı testine girecek

Christchurch kentindeki Nur Camisi'ne 15 Mart'ta düzenlenen saldırıda bacağından ve sırtından aldığı iki kurşunla ağır yaralanan Tuyan'ın bugün geçirdiği bir ameliyatın ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Abisinin vefatını üzüntüyle öğrendiklerini belirten kardeşi Yahya Tuyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün ameliyat olmuş, kanamayı durdurmamışlar, kaybettik. Biz de iyiye gidiyor diye seviniyorduk, 50 gün oldu mücadele ediyordu, doktorlar, biz epey uğraştık fakat olmadı." dedi.

İki çocuk babası Zekeriya Tuyan, Christchurch Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta yapılan saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetmiş, Tuyan'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi de yaralanmıştı.