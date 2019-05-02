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    Leonardo Da Vinci: İtalya ve Fransa liderleri 500 yıl önce ölen Rönesans dahisinin mezarı başında bir araya geldi

    Leonardo Da Vinci: İtalya ve Fransa liderleri 500 yıl önce ölen Rönesans dahisinin mezarı başında bir araya geldi

    © AFP 2019 / PHILIPPE WOJAZER
    Avrupa
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    Bundan tam 500 yıl önce, 2 Mayıs 1519'da ölen Rönesans dahisi Leonardo Da Vinci için hem doğum yeri İtalya'da hem de hayata gözlerini yumduğu Fransa'da anma törenleri düzenleniyor.

    Mona Lisa
    © AP Photo / Jose Sanchez
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    BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un birlikte katıldığı Fransa'daki anma töreni, İtalya ile Fransa arasında son aylarda yaşanan krizlere son verme çabası olarak değerlendiriliyor.

    İtalya'da AB'ye mesafeli, popülist koalisyon hükümetinin geçen Haziran'da iş başına gelmesinden bu yana iki ülke arasında özellikle göç meselesi temelli krizler yaşanıyor. Bu krizler, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez geçen Şubat'ta Fransa'nın İtalya Büyükelçisi'ni kısa süreliğine Paris'e geri çağırmasıyla zirveye ulaşmıştı.

    İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar Leonardo Da Vinci'ye de sıçramış, 500. ölüm yıldönümü için yapılması planlanan sergilerde hangi eserlerin hangi ülkede sergileneceği konusunda çatışma yaşanmıştı.

    İtalya'daki koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortağı Lig'den Kültür Bakanlığı Müsteşarı Lucia Borgonzoni, Da Vinci'yi anmak amacıyla bu yıl içinde Fransa'da yapılacak sergilere İtalya'dan eser gönderilmesine karşı çıkmış, "Leonardo İtalyandır, Fransa'da sadece ölmüştür" demişti.

    Leonardo da Vinci Salvator Mundi Christie's New York $450.3 million müzayede rekor
    © AFP 2019 / TIMOTHY A. CLARY
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    İtalya-Fransa krizi sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella'yı, Leonardo Da Vinci'yi anma törenlerine davet etmişti.

    Görev yetki ve sınırlarını aşmamaya özen gösterse de İtalya'nın mevcut popülist koalisyon hükümetine mesafeli olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da bugün bu davete icabet ederek iki ülke arasında dostluk mesajı verdi.

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    Sergio Mattarella, Fransa'da yaptığı açıklamada "İtalya ile Fransa arasındaki dostluğa tanıklık etmek için buradayım" dedi.

    Mattarella ve Macron'un, Leonardo Da Vinci'nin Fransa'da son yıllarını geçirdiği Clos Lucé şatosunu ziyaretlerinden sonra gazeteciler bu buluşmanın iki ülke arasında barışın sağlandığı anlamına gelip gelmediğini sordu.

    Mattarella'nın buna yanıtı "Bağlarımız o kadar güçlü, tarihi o kadar derin ki buna gerek yok" şeklinde oldu.

    Sarı Yelekler
    © REUTERS /
    İtalya ve Fransa arasında Sarı Yelekler krizi
    Emmanuel Macron da, Leonardo Da Vinci'nin yaşadığı Rönesans'ın, "İnsanlığın derinden değişme uğradığı müthiş bir dönem olduğunu" söyledi ve "O dönemde bizim ülkelerimiz en iyi zekalarını bir araya getirmeyi bilmişlerdir. Bu da ülkelerimiz ve vatandaşlarımız arasındaki bağı yok edilemez kılmıştır" dedi.

    İtalyan basını da Leonardo Da Vinci'nin mezarı başında yapılan bu buluşmayı, "Fransa ile uzlaşma çabaları. Mattarella ve Macron, Leonardo'yu anıyor", "Matteralla'dan Fransa ile ilişkileri onarma gezisi" gibi başlıklarla duyurdu.

    SAÇ TUTAMI GERÇEKTEN DA VİNCİ'NİN Mİ?

    Leonardo Da Vinci'nin 500. ölüm yıldönümü için doğum yeri İtalya'da da bu yıl içinde, Roma, Milano ve Floransa'nın da aralarında yer aldığı birçok kentte etkinlikler düzenleniyor.

    Da Vinci'nin doğum yeri olan Vinci kasabasında da bugün, ressama ait olduğu iddia edilen bir tutam saçın ilk kez sergilendiği bir serginin açılışı yapıldı.

    Museo Ideale Da Vinci isimli müzede sergilenen saçların, ABD'deki bir özel koleksiyonda bulunduğu belirtiliyor.

    Leonardo da Vinci Salvator Mundi Christie's New York $450.3 million müzayede rekor
    © AFP 2019 / TIMOTHY A. CLARY
    İki Arap veliaht prens, Da Vinci tablosuyla lüks yatı takas ediyor
    Müzenin müdürü Alessandro Vezzosi, saçların gerçekten Leonardo'ya ait olup olmadığını belirlemek için DNA testleri yapmayı planladıklarını söyledi.

    İtalya'nın en önemli müzelerinden Floransa'daki Uffizi'nin müdürü Eike Schmidt ise bu saç tellerinin Leonardo Da Vinci'ye ait olduğunu iddia etmeyi "saçmalık" diye niteledi.

    Leonardo Da Vinci anısına çıkarılan 4 pulun tanıtımı için Uffizi'de düzenlenen törende konuşan Schmidt, "Hiçbir uzman buna inanmıyor, üstelik de Leonardo'ya ait bir saç tutamının Amerika'da bir özel koleksiyonda bulunması son derece düşük bir ihtimal" dedi.

     

    Etiketler:
    Anma, Sergio Mattarella, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Leonardo Da Vinci, İtalya, Fransa
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