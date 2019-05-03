Aşırı sağcı siyasetçi iki günde ikinci kez milkshake protestosuna uğradı, içecek fırlatan genci darp etti

Adı Danyal Mahmud olarak açıklanan 23 yaşındaki protestocu, kampanyasını anlatan Robinson’a yakın bir mesafedeyken ‘çilekli milkshake’ini yüzüne fırlattı. Olay yerinde çekilen amatör bir videoda Robinson ve destekçilerinin gencin üztüne atlayarak, yüzünü yumrukladığı görüldü. Videoda bir adamın, “Faşist olursan alacağın budur” dediği belirtildi.
Tommy Robinson gets covered in milkshake for the 2nd time in two days. This time the far-right extremist and MEP candidate was in Warrington (via @azthebaz) pic.twitter.com/ha8kuEvfIh— Julian Druker (@Julian5News) 2 Mayıs 2019
BURY'DE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ
Aşırı sağcı siyasetçi Çarşamba günü Bury kentindeki kampanya faaliyetleri sırasında da benzer bir protestoyla karşılaşmıştı.
SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUK HAKKINDAKİ YORUMU DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Daha önce de koku kırılan Jamal’ın boğazı sıkılmış ve üzerine su dökülmüştü. Olay İngiltere’de infial yaratırken, Robinson İngiliz bir öğrencinin Müslüman kız öğrenciler tarafından darp edildiğini, o sırada Jamal'ın da kızı tekmelediğini ve ısırdığını iddia etmişti.
Jamal ve avukatları aşırı sağcı siyasetçiye iftira davası açacaklarını açıklamıştı.
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