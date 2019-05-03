Rus pasaportu almak isteyen Donetskliler uzun kuyruklar oluşturdu

© Sputnik / Alexei Druzhinin Putin, Donetsk ve Lugansklılara Rusya vatandaşlığı almayı kolaylaştıran kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri sakinlerinin Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzalaması sonrası Donetsk'te pasaport başvuru işlemleri başladı.

Sputnik muhabirinin Donetsk'ten aktardığına göre basitleştirilmiş prosedürden yararlanarak Rus pasaportu almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Evrak kabulünün başladığı sabah saat 09:00 itibarıyla Donetsk İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi önünde 800'den fazla kişi toplandı.

Sputnik'e konuşan bir Donetskli, "Biz 06:30'da geldik, saat 05:00'ten beri bekleyenler var. İlk sıralarda pasaport almak istiyoruz, bunun için 5 yıl bekledik" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bölgedeki tüm göç birimlerinde Rus pasaportu için evrak kabulüne başlanacak.

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24 Nisan'da Putin, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgesinden kişilerin Rusya pasaportu almasını kolaylaştırmaya yönelik kararnameyi imzalamıştı.

Kremlin’inin açıklamasına göre, Donetsk ve Lugansk’ta yaşayanlar başvurularının ardından üç ay içinde Rusya pasaportu alabilecek.

Ukrayna’da 2013 sonunda patlak veren hükümet karşıtı protestoların aşırı milliyetçi bir Ukraynalılaştırma hareketine dönüşmesi ardından ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. Bölgede hala bağımsızlık isteyen milisler ve Ukrayna hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar on binden fazla insan yaşamını yitirdi. Bölgedeki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak, ateşkes anlaşmasından sonra da taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor.