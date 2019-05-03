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20:04 03 Mayıs 2019
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    Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz

    New York Times: Kaşıkçı'nın nişanlısı adalet ve bazı cevaplar arıyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Avrupa
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    Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in, cinayet hakkındaki birçok soruya cevap ve adalet arayışında olduğunu yazdı.

    Cemal Kaşıkçı cinayeti
    © REUTERS / Leah Millis
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    Gazetede, "Kaşıkçı'nın nişanlısı adalet ve bazı cevaplar arıyor: 'Bu ahlaki bir görev'" başlığıyla yayımlanan makalede, Cengiz'in profiline ve Kaşıkçı hakkındaki görüşlerine yer verildi. 

    Cengiz'in 5 çocuklu bir ailenin kızı olarak Bursa'da doğduğunu ve Kaşıkçı ile bir konferansta karşılaştıktan sonra ikili arasındaki ilişkinin başladığına işaret edildi. 

    Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna da Cengiz ile gittiği ve Cengiz'in saatlerce Kaşıkçı'nın oradan çıkmasını beklediği ifade edilen makalede, Kaşıkçı'nın cesedinin hala bulunamadığı da anımsatıldı. 

    Cengiz'in pek çok yerde yaptığı konuşmalar ile "Cemal Kaşıkçı: Hayatı- Mücadelesi-Sırları" adlı kitaba verdiği görüşleriyle Kaşıkçı'yı anlattığı belirtildi. 

    Makalede, Cengiz'in geçen ay yaptığı bir röportajda, "Bu davanın hukuki ve insani bir şekilde sonuçlanması için birileri sorumluluk almalı. Bu ahlaki bir görev." sözleri anımsatıldı. Cengiz'in, Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruların cevabını aramaya devam etmeye kararlı olduğu ve Kaşıkçı'nın başına gelenlerin bir daha yaşanmaması için bu konudaki adalet arayışını sürdüreceği belirtildi. 

    KAŞIKÇI CİNAYETİ

    Suikastla ilgili tüm şüphe oklarının yöneldiği Veliaht Prens MbS ile Kaşıkçı'nın oğlu Salah, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak el sıkıştı.
    © Fotoğraf : Twitter
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    Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledildi. 

    Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

    Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

    Etiketler:
    İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan, New York Times, Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı
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