Uluslararası Ceza Mahkemesi, 'Mavi Marmara Davası'nda savcılığa verdiği süreyi erteledi

UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin 15 Kasım 2018'de savcının 6 Kasım 2014'de aldığı kararı tekrar gözden geçirmesi için verdiği sürenin 15 Mayıs 2019'dan 2 Eylül 2019’a ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, savcılığın yeniden gözden geçirme kararına itiraz ederek yüksek mahkemeye taşımasıyla ilgili kararın ise yine 2 Eylül 2019’da halka açık bir duruşmada verileceği ifade edildi.
İsrail'in, Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filosu'na 31 Mayıs 2010'da yaptığı saldırı sonrasında 37 farklı ülkeden mağdurlar tüm hukuk mecralarında adalet arayışını devam ettirdi. Mavi Marmara'nın bayrak devleti olan Komor devleti adına 14 Mayıs 2013'te UCM'ye başvuru yapılmış ve bu başvuru sonrasında İsrailli siyasi ve askeri suçlular hakkında Komor, Kamboçya ve Yunanistan devletleri adına süreç başlatılmıştı.
UCM Savcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz ederek kararı yüksek mahkemeye taşımıştı. Savcılığın itirazıyla ilgili mağdur avukatlarının ve savcılığın itirazlarının dinlendiği 1 Mayıs 2019'daki usul duruşmasında, mahkemenin savcıları ile hakimleri arasında itirazla ilgili görüş farklılığı nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı.
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