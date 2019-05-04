Macaristan Başbakanı Orban'dan Fransa'ya 'Schengen bölgesi' tepkisi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, mültecilerin dağıtılmasını kabul etmek istemeyen Schengen Bölgesi üye ülkelerinin, bu bölgeden atılmasını talep etmesine tepki gösteren Orban, "Eğer Macron, halihazırda yürürlükte olan Schengen kurallarını değiştirmek isterse öncelikle bu sözleşmeyi değiştirmesi gerekli. Bunu da başaramayacak, boşuna denemesin" dedi.
Orban, Macaristan'ın mültecilerin AB üyeleri arasında dağıtılmasına karşı çıktığını, mültecilerin dağıtım yerine ülkelerine geri yollanması ve orada yardım edilmesi gerektiğini savundu.
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