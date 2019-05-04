Poklonskaya Hıdırellez şenliğinde: Kırım’da tüm halkların kültürüne saygı duyulması düşmanlarımızın hoşuna gitmiyor

Bahçehisar’da Kırım-Tatarları’na yönelik düzenlenen Hıdırellez kutlamalarının açılışında gazetecilere konuşan Poklonskaya, “Kırımımız çok uluslu olması ile eşsiz bir yer. Burada her halkın kültürü ve gelenekleri korunuyor, yarımadamız bu açıdan da eşsiz” dedi.
В Крыму начали праздновать Хыдырлез https://t.co/xXm4lS9YFc— Vesti-k.ru (@Vesti_k) 4 Mayıs 2019
HIDIRELLEZ İÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK CEZVESİ YAPILDI
Diğer yandan şenlik kapsamında dünyanın en büyük cezvesi yapıldı. Yapımı için iki hafta harcanan cezve hakkında Sputnik’e konuşan Duma vekili Ruslan Balbek, “Dünyanın en büyük Kırım-Tatar cezvesi. Yüksekliği 2.2 metreden fazla. 700 litre alıyor, içinde 10 bin fincan kahve pişirilebiliyor” dedi.
Balbek, cezvenin Kırım Tatarlarının misafirperverliğinin bir sembolü olacağını ekledi.
В Крыму изготовили самую большую в мире турку— Информационное агентство 365 дней. 365news.biz (@365news_biz) 4 Mayıs 2019
БАХЧИСАРАЙ, 4 мая — 365NEWS. Крымские мастера изготовили самую большую в мире крымско-татарскую турку высотой более 2,2 метра... https://t.co/354cO6Jk6k
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