Yunanistan Türkiye’den Kıbrıs Rum Kesimi'nin karasularında sondaja son vermesini talep etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara’nın Kıbrıs Rum Kesimi'nin münhasır ekonomik bölgesinde sondaj yapma kararını kınayarak bu faaliyete son verilmesini talep etti.

Türkiye’nin sondaj gemisi Fatih’i Kıbrıs Rum Kesimi'nin münhasır ekonomik bölgesine göndermesi üzerine yazılı açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara’nın bölgede sondaj yapma kararını kınayarak bu faaliyeteson verilmesini talep etti.

Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde yasadışı sondaj yapma kararını kınıyoruz. Türkiye’yi bu yasadışı faaliyetlerine derhal son vermeye, tüm Kıbrıs halkının yararına egemen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin öz haklarına saygı göstermeye ve bölgedeki istikrarı baltalayan eylemlerden kaçınmaya, ayrıca Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözümü ile ilgili görüşmelere yeniden başlamaya çağırıyoruz” dendi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) ‘soğukkanlı duruşunun’ takdir edildiği açıklamada, “Yunanistan, Avrupa Konseyinin Mart 2018 tarihli sonuçlarının içeriğini ve Avrupa Birliği’nin (AB) müteakip tutumlarını hatırlatıyor ve ileride atılacak adımlar konusunda Kıbrıs ile ortak ve müttefikleriyle sürekli iletişim ve koordinasyonu sağlıyor” ifadelerine yer verildi.