Fransız polisinin RİA Novosti muhabirini darp görüntüleri yayınlandı

Bir Fransız sitesinde yayınlanan videonun açıklama kısmında, “1 Mayıs’ta Paris’te Rus gazeteci Viktoriya İvanova da dahil olmak üzere pek çok kişi polis copuyla darp edildi” ifadeleri yer alıyor.

В Сети появилось видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже https://t.co/5RShoRgexu pic.twitter.com/gkRvx7OPyl — РИА Новости (@rianru) May 5, 2019

Video görüntülerinde İvanova’nın, karışıklıkların çıktığı alandan ayrılmak isterken polis tarafından başından darp edildiği görülebiliyor. Ayrıca İvanova’nın giysisinin kol kısmında ve kasketinin üzerinde basın mensubu olduğunu gösteren İngilizce ’Press’ yazısının yer aldığı da görünüyor. Fakat bu da Fransız polisini durdurmuyor.

Darp edilmesi ardından İvanova hastaneye gitmiş, burada kendisine beyin sarsıntısı tanısı konulmuştu. RİA Novosti muhabiri kendisini darp eden Fransız polisten şikayetçi de olmuştu.

Rusya Dışişleri yetkilileri de Rus gazeteciye şiddet uygulanmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu vurgulayıp Paris’ten olay hakkında titiz bir soruşturma yürütmesini talep etmişti.