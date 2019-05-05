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21:01 05 Mayıs 2019
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    Hollanda'da artan komşu anlaşmazlıkları için internet sitesi yayında

    © AA /
    Avrupa
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    Hollanda'da geçen yıl komşular arasında çıkan ve yetkililere bildirilen tartışmaların oranı yüzde 15 arttı. Bu artışın önüne geçmek için Groningen Üniversitesi araştırmacıları ücretsiz tavsiyeler içeren bir internet sitesi hazırladı.

    BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Hollanda Ulusal Komşu Arabuluculuğu Kurumu'na (CCV) göre, geçen yıl ülke genelinde komşular arasındaki çıkan ve yetkililere bildirilen tartışmaların oranı yüzde 15 arttı.

    Resmi verilere göre, her 20 Hollandalı'dan biri komşularından şikayetçi. Her üç Hollandalı'dan biri ise düzenli olarak "komşu sıkıntısından" söz ediyor.

    Her yıl yaklaşık yarım milyon Hollandalı, polise, belediyeye ya da sosyal kuruluşlara komşularıyla ilgili şikayet başvurusunda bulunuyor.

    Kamu düzeni ve güvenliği uzmanı Prof. Dr. Michel Vos'a göre, çoğu şikayetle ilgili verilen tavsiye, "Komşunuzla konuşun" oluyor.

    Bu tavsiyenin çoğunlukla çözüm getirmediğini vurgulayan Vos, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Benim en çok canımı sıkan tavsiye bu. Zaten komşusuyla konuşmuş ve sonuç alamamış, ondan korkan bir insanın yüzüne tokat gibi çarpıyor" dedi.

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    Vos, bu amaçla Groningen Üniversitesi araştırmacıları ile ilgili birlikte, komşu anlaşmazlıkları konusunda ücretsiz tavsiyeler içeren bir internet sitesi hazırladı.

    "Overlastadvies.nl" (Sıkıntı tavsiyesi) adlı site, hafta sonu bir televizyon programında tanıtıldı. Bu site, "Komşularımla nasıl konuşabilirim? "Belediye Başkanı ne yapabilir?" ve "Bir konut derneği ne yapabilir?" gibi sorulara, hukuki ve pratikte yaşanan olaylardan yola çıkarak yanıtlar verecek.

    Sitede, uyuşturucu bağımlısı, şiddete eğilimli ya da ruhsal sorunları olan komşulara karşı tavsiyelerin yanı sıra, gürültü, barbekü dumanı, sürekli havlayan köpek ve bahçeye taşan ağaç dalı gibi küçük sorunlara da çözüm önerileri sunulacak.

    Vos, sitenin tavsiyeler konusunda gerçekçi bir yaklaşım izleyeceğini belirterek, "Komşunuz bir kez parti verdiyse ve bu nedenle uyuyamamışsanız avukata gitmeyin. Bu boşuna masraf olur. Bunun yerine, konuşmayı denemek en akıllıca çözüm" dedi.

    Siteyi hayata geçiren araştırmacılara göre, elde edilecek sonuçlar çok ilginç olacak. Bu sayede, hangi belediye sınırları içinde ne tür sorunlar yaşandığı konusunda daha sağlıklı veriler elde edilebilecek.

    Etiketler:
    kavga, komşu, Hollanda
    Topluluk kurallarıTartışma
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