Avusturya'dan Lizbon Anlaşması'nın yenilenmesi talebi

Avusturya Başbakanı Kurz, 2009'da yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması'nın göç, güvenlik ve mali konularda yetersiz olduğunu ifade ederek, anlaşmanın yenilenmesi gerektiğini savundu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, basına yaptığı açıklamada, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan anlaşma sonrasında Avrupa Birliği'nde (AB) büyük değişikliklerin yaşandığını, Lizbon Anlaşması'nın güncel konularda yetersiz kaldığını söyledi.

AB'de göç, ekonomi, Brexit gibi farklı krizlerin yaşandığını, birliğin kriz ruhundan çıkması gerektiğini ifade eden Kurz, "Yeni bir AB anlaşmasına ihtiyaç duyulmakta, mevcut anlaşma zamanın koşullarına uymuyor" dedi.

Kurz, AB kurumlarının küçültülmesi başta olmak üzere, yaptırımların sertleştirilmesi ve Birliğin rekabet gücünün arttırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Borç yapan ülkelere karşı kesin yaptırımları öngören, yasa dışı göçmenleri kayıt altına almayan ve diğer ülkelere geçmesine müsaade eden devletler için cezai müeyyideleri uygulayan, hukuk devleti ve liberal demokrasiye aykırı davranan ülkelere karşı ağır sonuçları hayata geçirecek yeni bir anlaşmaya ihtiyaç var."

© AFP 2019 / ROLAND SCHLAGER Avusturya koalisyon hükümeti, göçmenleri sıçana benzeten şiirle sarsıldı

AB Komisyon üyelerinin sayısının azaltılması gerektiğini de belirten Kurz, Avrupa Parlamentosu'nun farklı şehirlerde faaliyet yürütmemesini, bütün işlerin Brüksel'den halledilebileceğini sözlerine ekledi.

Portekiz'in 2007'de AB Dönem Başkanlığı sırasında, başkent Lizbon'da 27 üye ülkenin onayıyla kararlaştırılan birliğin anayasası olarak da kabul edilen Lizbon Anlaşması 2009'da yürürlüğe girdi.

Yeni üyelerin AB'ye katılımına imkan veren anlaşma, ayrıca AB Konseyi Başkanı ve AB dışişleri bakanları toplantılarına başkanlık edecek AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nin görev süresini yeniden düzenlemişti.