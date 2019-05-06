Kayıt
16:38 06 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İngiltere'de aşırı sağcı siyasetçiye milkshake fırlatan genç: Ölüm tehditleri alıyorum

    © AP Photo / John Stillwell
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 33

    Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson’un yüzüne milkshake fırlatan 23 yaşındaki Danyal Mahmud, ölüm tehditleri aldığını ve ailesi adına endişelendiğini söyledi.

    © AFP 2019 / TOLGA AKMEN
    Aşırı sağcı siyasetçi iki günde ikinci kez milkshake protestosuna uğradı, içecek fırlatan genci darp etti
    Annesi, babası ve dört kardeşiyle birlikte yaşadığı evde Observer gazetesine konuşan Mahmud, Warrington'daki olayın yaşandığı gün işiyle ilgili bir sağlık randevusuna gittiğini söyledi.

    Müşteri hizmetleri danışmanı yapan ve hayatında hiçbir protesto yürüyüşüne katılmadığını söyleyen Mahmud, yaşananların şokunu üzerinden atamadığını belirtti.

    “Ben sade bir insanım, böyle gündeme gelmeyi beklemiyordum ve bunu da istemiyorum. Sosyal medyadan ölüm tehditleri alıyorum, kendimin ve ailemin hedef alınmasından endişeliyim” dedi.

    ​Mahmud olayın yaşandığı gün meydandan geçtiği sırada protestoculara katılması için davet edildiğini söyledi.

    Mahmud, “Belediye meclis üyesi UAF (Unite Against Fascism-Faşizme Karşı Birleş) ile birlikteydi, bana Tommy’nin kente geldiğini ve ona ‘burada hoş karşılanmadığını’ söyleyeceklerini anlattı. Katılmak isteyip istemediğimi sordu, ben de katıldım. Oradaki tek Asyalı bendim. UAF’deki herkes bana sarıldı ve onların yanında olduğum için çok cesur olduğumu söyleyip durdular” dedi.

    'IRKÇI OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

    Suriyeli mülteci Jamal
    © Fotoğraf : Twitter
    İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci çocuk Facebook’a dava açacak
    Danyal Mahmud, Robinson ile olan diyalogu ise şöyle anlattı: “Bana ilk yaklaştığında, onu ırkçı biri olarak mı gördüğümü sordu. Ben de ‘evet’ dedim. Sonra dedi ki, ‘çetelerin yüzde 80’inin Müslüman olduğunu biliyor musun?’. Ona doğru gittim, ‘bu yanlış bir istatistik, beyaz pedofillere ne demeli? Onlar neden Hristiyan çeteler olarak adlandırılmıyor?’ dedim. Ondan sonra kontrolünü kaybetti.”

    Bundan sonra itilip kakıldığını anlatan Mahmud, Robinson’ın bazı destekçilerinin kendisine ‘pedofili’ ve ‘terörist’ dediğini, ırkçı küfürler ettiğini söyledi.

    DÖNÜŞTE KARŞILAŞMIŞ

    Olayı polise bildirdiğini aktaran Mahmud, daha sonra görüşmesine gittiğini belirtti. Mahmud, “UAF mensubu bir kişi de benimle birlikte geldi. Çünkü tek başına gitmemin tehlikeli olacağını biliyorduk” dedi.

    O gün eve dönerken Robinson ve destekçileriyle bir kez daha karşılaştığını belirten Danyal Mahmud, “Ardımdan geldiler. O noktada hayatımdan endişe ettim. Sakin görünmeye çalıştım ama dayak yiyeceğimi biliyordum. Bana bir kadına hakaret ettiğimi söyledi ki bu doğru değildi. Sinirli olduğumu, bunu yapmamam gerektiğini söyledi, ben de milkshake fırlattım ve başımı eğdim” diye konuştu.

    YÜKSELEN SAĞI İŞARET ETTİ: SEÇİLMESİNDEN ENDİŞE EDİYORUM

    'Yeni Zelanda saldırılarının nedeni artan göç' diyen Avustralyalı senatöre yumurtalı protesto
    © REUTERS /
    'Yeni Zelanda saldırılarının nedeni artan göç' diyen senatöre yumurtalı protesto
    Bundan sonra darp edilen Mahmud, bir polis tarafından kurtarıldığını ve tren istasyonuna kadar götürüldüğünü anlattı. Hastanede dört saat tedavi gören Mahmud, vücudunda morluklar ve kesikleri başında da ufak bir yara olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Avrupa’daki ve ülkede sağın yükselişine dair ‘mevcut iklimi’ işaret eden Mahmud, Robinson’ın seçilme şansı olmasından endişe ettiğini de vurguladı.

    ROBINSON: MÜSLÜMAN PROVOKATÖR

    Warrington kentinde yaşanan olayda, Danyal Mahmud, kampanyasını anlatan Robinson’a yakın bir mesafedeyken ‘çilekli milkshake’ini yüzüne fırlatmıştı. Olay yerinde çekilen amatör bir videoda Robinson ve destekçilerinin gencin üstüne atlayarak, yüzünü yumrukladığı görülüyordu.  

    Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüten 36 yaşındaki Robinson, bir gün önce de benzer şekilde protesto edilmişti.

    Robinson, olayın ardından yaptığı açıklamada siyasi hedef haline getirilmiş bir mağdur olduğunu savundu ve Mahmud’u ‘Müslüman provokatör’ diye niteledi.

     

     

    Etiketler:
    Müslüman, Terörist, pedofili, ölüm tehdidi, ırkçı, aşırı sağ, Protesto, milkshake, Danyal Mahmud, Tommy Robinson, İngiliz Savunma Ligi (EDL), İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İstanbul’da Zafer Günü kutlaması
    İstanbul’da Zafer Günü kutlaması
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    En yeni Rus füze savunma sistemi: S-350 'Vityaz'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet