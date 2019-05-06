İngiltere'de aşırı sağcı siyasetçiye milkshake fırlatan genç: Ölüm tehditleri alıyorum

Müşteri hizmetleri danışmanı yapan ve hayatında hiçbir protesto yürüyüşüne katılmadığını söyleyen Mahmud, yaşananların şokunu üzerinden atamadığını belirtti.
“Ben sade bir insanım, böyle gündeme gelmeyi beklemiyordum ve bunu da istemiyorum. Sosyal medyadan ölüm tehditleri alıyorum, kendimin ve ailemin hedef alınmasından endişeliyim” dedi.
‘I’m getting death threats.’ @NosheenIqbal talks to the man who threw milkshake on Tommy Robinson https://t.co/liUSErOEOe— The Observer (@ObserverUK) 5 Mayıs 2019
Mahmud olayın yaşandığı gün meydandan geçtiği sırada protestoculara katılması için davet edildiğini söyledi.
Mahmud, “Belediye meclis üyesi UAF (Unite Against Fascism-Faşizme Karşı Birleş) ile birlikteydi, bana Tommy’nin kente geldiğini ve ona ‘burada hoş karşılanmadığını’ söyleyeceklerini anlattı. Katılmak isteyip istemediğimi sordu, ben de katıldım. Oradaki tek Asyalı bendim. UAF’deki herkes bana sarıldı ve onların yanında olduğum için çok cesur olduğumu söyleyip durdular” dedi.
'IRKÇI OLDUĞUNU SÖYLEDİM'
Bundan sonra itilip kakıldığını anlatan Mahmud, Robinson’ın bazı destekçilerinin kendisine ‘pedofili’ ve ‘terörist’ dediğini, ırkçı küfürler ettiğini söyledi.
DÖNÜŞTE KARŞILAŞMIŞ
Olayı polise bildirdiğini aktaran Mahmud, daha sonra görüşmesine gittiğini belirtti. Mahmud, “UAF mensubu bir kişi de benimle birlikte geldi. Çünkü tek başına gitmemin tehlikeli olacağını biliyorduk” dedi.
O gün eve dönerken Robinson ve destekçileriyle bir kez daha karşılaştığını belirten Danyal Mahmud, “Ardımdan geldiler. O noktada hayatımdan endişe ettim. Sakin görünmeye çalıştım ama dayak yiyeceğimi biliyordum. Bana bir kadına hakaret ettiğimi söyledi ki bu doğru değildi. Sinirli olduğumu, bunu yapmamam gerektiğini söyledi, ben de milkshake fırlattım ve başımı eğdim” diye konuştu.
Tommy Robinson gets covered in milkshake for the 2nd time in two days. This time the far-right extremist and MEP candidate was in Warrington (via @azthebaz) pic.twitter.com/ha8kuEvfIh— Julian Druker (@Julian5News) 2 Mayıs 2019
YÜKSELEN SAĞI İŞARET ETTİ: SEÇİLMESİNDEN ENDİŞE EDİYORUM
Avrupa’daki ve ülkede sağın yükselişine dair ‘mevcut iklimi’ işaret eden Mahmud, Robinson’ın seçilme şansı olmasından endişe ettiğini de vurguladı.
ROBINSON: MÜSLÜMAN PROVOKATÖR
Warrington kentinde yaşanan olayda, Danyal Mahmud, kampanyasını anlatan Robinson’a yakın bir mesafedeyken ‘çilekli milkshake’ini yüzüne fırlatmıştı. Olay yerinde çekilen amatör bir videoda Robinson ve destekçilerinin gencin üstüne atlayarak, yüzünü yumrukladığı görülüyordu.
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüten 36 yaşındaki Robinson, bir gün önce de benzer şekilde protesto edilmişti.
Robinson, olayın ardından yaptığı açıklamada siyasi hedef haline getirilmiş bir mağdur olduğunu savundu ve Mahmud’u ‘Müslüman provokatör’ diye niteledi.
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