İngiltere'de aşırı sağcı siyasetçiye milkshake fırlatan genç: Ölüm tehditleri alıyorum

© AFP 2019 / TOLGA AKMEN Aşırı sağcı siyasetçi iki günde ikinci kez milkshake protestosuna uğradı, içecek fırlatan genci darp etti

Annesi, babası ve dört kardeşiyle birlikte yaşadığı evde Observer gazetesine konuşan Mahmud, Warrington'daki olayın yaşandığı gün işiyle ilgili bir sağlık randevusuna gittiğini söyledi.

Müşteri hizmetleri danışmanı yapan ve hayatında hiçbir protesto yürüyüşüne katılmadığını söyleyen Mahmud, yaşananların şokunu üzerinden atamadığını belirtti.

“Ben sade bir insanım, böyle gündeme gelmeyi beklemiyordum ve bunu da istemiyorum. Sosyal medyadan ölüm tehditleri alıyorum, kendimin ve ailemin hedef alınmasından endişeliyim” dedi.

‘I’m getting death threats.’ @NosheenIqbal talks to the man who threw milkshake on Tommy Robinson https://t.co/liUSErOEOe — The Observer (@ObserverUK) 5 Mayıs 2019

​Mahmud olayın yaşandığı gün meydandan geçtiği sırada protestoculara katılması için davet edildiğini söyledi.

Mahmud, “Belediye meclis üyesi UAF (Unite Against Fascism-Faşizme Karşı Birleş) ile birlikteydi, bana Tommy’nin kente geldiğini ve ona ‘burada hoş karşılanmadığını’ söyleyeceklerini anlattı. Katılmak isteyip istemediğimi sordu, ben de katıldım. Oradaki tek Asyalı bendim. UAF’deki herkes bana sarıldı ve onların yanında olduğum için çok cesur olduğumu söyleyip durdular” dedi.

'IRKÇI OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

Danyal Mahmud, Robinson ile olan diyalogu ise şöyle anlattı: “Bana ilk yaklaştığında, onu ırkçı biri olarak mı gördüğümü sordu. Ben de ‘evet’ dedim. Sonra dedi ki, ‘çetelerin yüzde 80’inin Müslüman olduğunu biliyor musun?’. Ona doğru gittim, ‘bu yanlış bir istatistik, beyaz pedofillere ne demeli? Onlar neden Hristiyan çeteler olarak adlandırılmıyor?’ dedim. Ondan sonra kontrolünü kaybetti.”

Bundan sonra itilip kakıldığını anlatan Mahmud, Robinson’ın bazı destekçilerinin kendisine ‘pedofili’ ve ‘terörist’ dediğini, ırkçı küfürler ettiğini söyledi.

DÖNÜŞTE KARŞILAŞMIŞ

Olayı polise bildirdiğini aktaran Mahmud, daha sonra görüşmesine gittiğini belirtti. Mahmud, “UAF mensubu bir kişi de benimle birlikte geldi. Çünkü tek başına gitmemin tehlikeli olacağını biliyorduk” dedi.

O gün eve dönerken Robinson ve destekçileriyle bir kez daha karşılaştığını belirten Danyal Mahmud, “Ardımdan geldiler. O noktada hayatımdan endişe ettim. Sakin görünmeye çalıştım ama dayak yiyeceğimi biliyordum. Bana bir kadına hakaret ettiğimi söyledi ki bu doğru değildi. Sinirli olduğumu, bunu yapmamam gerektiğini söyledi, ben de milkshake fırlattım ve başımı eğdim” diye konuştu.

Tommy Robinson gets covered in milkshake for the 2nd time in two days. This time the far-right extremist and MEP candidate was in Warrington (via @azthebaz) pic.twitter.com/ha8kuEvfIh — Julian Druker (@Julian5News) 2 Mayıs 2019

​YÜKSELEN SAĞI İŞARET ETTİ: SEÇİLMESİNDEN ENDİŞE EDİYORUM

Bundan sonra darp edilen Mahmud, bir polis tarafından kurtarıldığını ve tren istasyonuna kadar götürüldüğünü anlattı. Hastanede dört saat tedavi gören Mahmud, vücudunda morluklar ve kesikleri başında da ufak bir yara olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Avrupa’daki ve ülkede sağın yükselişine dair ‘mevcut iklimi’ işaret eden Mahmud, Robinson’ın seçilme şansı olmasından endişe ettiğini de vurguladı.

ROBINSON: MÜSLÜMAN PROVOKATÖR

Warrington kentinde yaşanan olayda, Danyal Mahmud, kampanyasını anlatan Robinson’a yakın bir mesafedeyken ‘çilekli milkshake’ini yüzüne fırlatmıştı. Olay yerinde çekilen amatör bir videoda Robinson ve destekçilerinin gencin üstüne atlayarak, yüzünü yumrukladığı görülüyordu.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüten 36 yaşındaki Robinson, bir gün önce de benzer şekilde protesto edilmişti.

Robinson, olayın ardından yaptığı açıklamada siyasi hedef haline getirilmiş bir mağdur olduğunu savundu ve Mahmud’u ‘Müslüman provokatör’ diye niteledi.