‘Rusya casusu’ olduğu ileri sürülen balinaya isim verildi

Norveç’te görülen ve Rusya’nın casusu olabileceği iddia edilen beyaz balinaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ismi ve Norveççe ‘balina’ anlamına gelen ‘hval’ sözcüğünden türetilen ‘Hvaldimir’ ismi verildi.

© Sputnik / Alexei Druzhinin ‘Rusya’nın casus balinası Norveç kıyılarından ayrılmak istemiyor’

Norveç’te yayın yapan NRK televizyonu, Rusya’nın casusu olduğu düşünülen beyaz balinaya isim verildiğini duyurdu. Yapılan oylama sonucunda 25 bin kişinin büyük bir bölümü, tercihini Norveççe ‘balina’ anlamına gelen ‘hval’ sözcüğü ile Rus liderin önadından türetilen ‘Hvaldimir’den yana kullandı.

Oylamaya katılanların yüzde 30’undan fazlası da İngilizce ‘balina’ anlamındaki ‘whale’ sözcüğünden türetilen ‘Whaledimir’i seçti.

Üçüncü popüler seçenek de kurgusal ajan karakteri James Bond’dan esinlenilen ‘Ajan James Balina’ydı.

Öte yandan Hvaldimir’in üzerindeki kemer de inceleme için Norveç polisine verildi. Norveç Polisi Sözcüsü Martin Bernsen, balinanın bir şüpheli olmadığını ve ajanlıkla suçlanmayacağını söyledi. Ancak balinanın izlenmeye devam edileceği belirtildi.

‘EĞİTİMİNDE PUTİN YER ALDI’ İDDİASI

© REUTERS / PETER NICHOLLS Norveçli uzmanlar, Rus donanmasının casus balina kullandığından şüpheleniyor

Balinaya dair Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama gelmedi, ancak Tromso Üniversitesi Deniz Biyolojisi Bölümü’nden Profesör Audun Rikardsen, “Kimse gelip onu geri almak istemediğine göre, bu konunun çok dikkat çekmesini istemediklerinin işareti” dedi. Rikardsen, ismini belirtmediği Rus kaynaklara dayanarak, bu tür balinaların eğitiminde Putin’in yer aldığı iddiasında dahi bulundu.

Balinanın kemerinde ‘St. Petersburg’ yazmasının spekülasyonları artırmasına rağmen Rikardsen, bu teorinin güvenilir olmadığını, zira balinanın bu durumda Norveç kıyısına gelmesinin üç ay süreceğini söyledi.

‘İSKANDİNAV PARANOYASI’

Emekli bir Rus Albay olan Viktor Baranets de Rus istihbaratının çalışmalarında yunus kullandığını iddia ederek, bu spekülasyonları ‘İskandinav paranoyası’ olarak nitelendirdi.

Norveç basınının balinanın geldiği yer olduğunu ileri sürdüğü Murmansk Deniz Biyolojisi Enstütüsü de 1980’li yılların ortalarından beri deniz memeleri araştırmaları üzerinde çalışıyor, ancak daha çok foklar ve denizaslanları üzerinde odaklanıyor.

Norveçli balıkçılar, üzerinde GoPro kamerası ve “St. Petersburg’un malıdır” yazan kemer bulunan bir beyaz balina tespit ettiklerini belirtmişti.