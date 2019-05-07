AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını durdurma çağrısı

© AFP 2019 / Emmanuel Dunand Dışişleri'nden Mogherini'ye Doğu Akdeniz tepkisi

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Kocijancic, "Avrupa Komisyonu'nun Mart 2018'de açıkladığı ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde yürüttüğü sondaj çalışmalarını kınadığı çok net bir tutumu var, bu tutumumuzu sürdürüyoruz" dedi.Mogherini'nin 4 Mayıs'ta Türkiye'ye yaptığı söz konusu bölgedeki sondaj çalışmalarını durdurma çağrısını da anımsatan Kocijancic, "Türkiye'nin Kıbrıs'ın ekonomik münhasır bölgesindeki egemenliğine saygı duyması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz" diye ekledi.AB'nin sondaj çalışmalarının tekrarlanmaması gerektiği görüşünde olduğunu kaydeden Kocijancic, Kıbrıs'la tamamen dayanışma içinde olduklarının altını çizdi.Mogherini'nin 'Kıbrıs'ın egemenlik haklarına' vurgu yaptığı açıklamasının ardından, Dışişleri "Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamayı reddediyoruz" demişti.