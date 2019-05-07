YSK kararına AB'den tepkiler sürüyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek, yenilenmesine ilişkin kararına tepkiler artıyor.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagdland'ın ardından bir açıklama da dün akşam geç saatlerde AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'dan geldi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Mogherini Twitter hesabından duyurduğu Hahn ile ortak açıklamasında, YSK kararının gerekçesini sorguladı ve yeniden seçim için uluslararası gözlemci talebini dile getirdi.

​Mogherini, "Özgür adil ve şeffaf bir seçim süreci sağlamanın hem demokrasiler hem de Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri için merkezi öneme sahip olduğunu" belirterek "İstanbul seçim kurullarının çalışmalarını bağımsız, açık ve şeffaf bir şekilde ve uluslararası seçim standartlarına uygun olarak yapması ve seçim sürecinin güvenilirliğini garanti etmesinin önemli" olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI GÖZLEMCİLERİ DAVET EDİLSİN

Açıklamada seçim için uluslararası gözlemci talebi de dile getirilerek, "Yeniden yapılan seçimleri gözlemlemek için Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin yanı sıra uluslararası gözlemcilerin de davet edilmeleri" talep edildi.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal eden YSK'nın kararının, "seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verecek potansiyele sahip olduğunu" belirtmişti.

Jagland, sözcüsü Daniel Holtgen aracılığıyla yaptığı açıklamada, "özgür ve adil seçimler için gerekli şartlardan seçim gününden önce emin olunmalı, sonra değil" ifadesini kullanmıştı.

Secretary General Jagland on the Supreme Election Council’s decision to re-run #Istanbul #elections: “The necessary conditions for free and fair elections must be verified prior to election day – not afterwards. The decision has the potential to severely damage voters’ trust.” — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) May 6, 2019

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ÖZDEMİR: OTORİTER ERDOĞAN VE AKP'NİN PANİK HALİ HİSSEDİLEBİLİYOR

İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesi kararına Almanya'dan tepkiler de sürüyor.

Yeşiller Partisi'nin eski Eş Başkanı, Federal Meclis üyesi Cem Özdemir de yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'da seçimin mağlubu Erdoğan, önce avukatlarının Öcalan'ı ziyaretlerine onay verdi sonra da seçimi iptal ettirdi. Kürt seçmenden oy beklentisinde ve muhalefeti de bölmek istiyor. Ama Kürtler satılık değil. Otoriter Erdoğan ve AKP'nin panik hali hissedilebiliyor" dedi.

Erst genehmigte er den Besuch der Anwälte bei Öcalan, dann lies Wahlverlierer Erdogan die Wahl in #Istanbul annullieren. Er hofft auf kurdische Stimmen & die Spaltung der Opposition. Aber Kurden sind nicht käuflich. Man spürt die Panik des autoritären Herrschers Erdogan & der AKP — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) May 6, 2019

​Özdemir konuyla ilgili bir başka tweetinde de, "Demokrasi, sonuç kendi istediğin şekilde çıkıncaya kadar seçimlerin tekrarlanması anlamına gelmez. Erdoğan'ın İstanbul'da hareket alanı kalmadı. Bu tam da 'tilki ulaşamadığı üzüme koruk der' deyimine uyuyor" ifadelerini kullandı.