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13:29 07 Mayıs 2019
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    Norveç Sağlık Bakanı'ndan ezber bozan çıkış: Bırakın insanlar kırmızı et, içki, sigara tüketsin

    © REUTERS / NTB SCANPIX
    Avrupa
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    Norveç Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug, ezber bozan bir çıkış yaparak insanların kırmızı et tüketmesine, içki ve sigara içmesine karışılmaması gerektiğini söyledi. Bakan, tepkiyle karşılandı.

    Norveç- sığınmacı
    © AP Photo / Tor Erik Schroeder
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    Ahlak polisine dönüşmek istemediğini söyleyen Sylvi Listhaug, insanları mutlu ediyorsa ‘kötü alışkanlıkların keyfinin çıkarılmasına’ izin verilmesi gerektiğini belirtti.

    İlerleme Partisi (Progress Party) mensubu olan Listhaug, ulusal yayın kuruluşu NRK’ya yaptığı açıklamada, “İnsanların sigara ve içki içmesine, istediği kadar kırmızı et tüketmesine izin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Otoriteler bilgi vermekten hoşlanıyor olabilir ama insanlar neyin sağlıklı neyin sağlıklı olmadığını zaten gayet iyi biliyorlar” dedi.

    'İNSANLARA NASIL YAŞAYACAKLARINI SÖYLEYEMEM'

    Listhaug, “Ahlak polisi olmayı planlamıyorum ve insanlara hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeyeceğim. Bunun yerine, onların tercihlerini şekillendirecek bilgiye ulaşmaları konusunda yardımcı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

    Sylvi Listhaug
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    Sigara içen insanlara da yönelik anlayışının da arttığını söyleyen ve kendisi de sigara içen Bakan, “pek çok sigara içen insanın kendisini toplum dışına itilmiş gibi hissettiğine inanıyorum. Neredeyse saklanmaları gerektiğini düşünüyorlar ve bence bu aptalca. Zararlı olduğu için sigara içmek her ne kadar güzel olmasa da, yetişkinler ne yapacaklarına dair karar verme hakkına sahip olmalı” dedi.

    'GÖREVİ KONUSUNDA BİR FİKRİ YOK GİBİ'

    Listhaug’un bu çıkışı eleştiriyle karşılandı.

    Norveç Kanser Derneği Genel Sekreteri Anne Lise Ryel, “Halk sağlığının gerçekten ne anlama geldiği ve bu alanda görev yapan bir bakanın görevinin ne olduğu konusunda pek fazla fikri yok gibi görünüyor. Pek çok insan bu fikre katılabilir. Bu halk sağlığını on yıllarca öncesine geri döndürebilir” dedi.

    Yunanistan - Ege Denizi - sığınmacı
    © AFP 2019 / ARIS MESSINIS
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    Aktivist ve spor eğitmeni Anki Eie ise, “Bu çılgınlık. Tüm toplumun karşı çıkmaya çalıştığı şeye tezat oluşturuyor. Bu sözlerin bir bakandan gelmesi korkutucu. Sağlık üzerinde yıkıcı bir etkisi olacak” diye konuştu.

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    Sylvi Listhaug, Göç ve Adalet Bakanlığı görevlerini yürüttüğü sırada da buna benzer pek çok çıkışla gündeme gelmişti.

    ‘Terör olaylarına’ karışan kişilerin pasaport ve vatandaşlık haklarının geri alınması gerektiğini savunan Listhaug, gelen tepkiler üzerine istifa etmişti.

    Kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı cinsel tacize dikkat çekmeye çalışan #MeToo kampanyasını da eleştiren Listhaug, ‘gerçek problemleri gündeme getirme konusunda başarısız olduğunu’ savunmuştu.

    Etiketler:
    sigara, içki, alkol, Kırmızı et, Sylvi Listhaug, Sağlık Bakanı, Norveç
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