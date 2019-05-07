Juncker: Brexit yanlılarının yalanlarına AB müdahale etmeliydi

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Juncker, özeleştiri yaptı. Brexit referandumu öncesi kendisinin de sessiz kalmasını 'hata' olarak niteleyen Juncker, dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'ın "İç işlerimize karışmayın" uyarısına AB kurumlarının uyduğunu belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu:
"Küresel ekonomi olumsuz etkileniyor bundan. Dünyanın karşılaştığı ekonomik sorunlar, büyük ölçüde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları üzerinden okunmalı. Eğer yatırımcılar bu sorunun kısa vadede çözüleceğine inanmazsa, Atlantik'in her iki yakasında da yatırım iştahı zayıflayacaktır."
ABD Başkanı Donald Trump'ı da eleştiren Juncker, "ABD ile AB arasındaki ticari ilişkilerde ABD Başkanı'na güvenebileceğimizi düşünmüyorum" dedi.
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