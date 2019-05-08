Le Figaro: Erdoğan, Fransa'da Türk liseleri açmak istiyor

Erdoğan'ın Fransa'da Türk liseleri açma düşüncesini gizlemediğini kaydeden Le Figora'ya göre her şey, Ankara'dan bir grup bürokratın Türkiye'deki Fransız liselerini ziyaret etmesiyle başladı. Türk heyetin bu kurumlarda Türk çocukların eğitim görmesinin meşru zeminini incelediğini yazan gazete, söz konusu liselerin sadece Fransız çalışanların çocuklarını değil, Erdoğan'ın tanımlamasına göre İslami, milliyetçi ve muhafazakar görüşleri savunan AK Partili yöneticilerin çocuklarını da kabul ettiğinin altını çizdi.

Erdoğan'ın bir sonraki adım olarak heyete 20-21 Mayıs'ta Fransa'daki uluslararası okullarda incelemelerde bulunma talimatı verdiğini kaydeden Le Figaro, Fransa'da Türk eğitim kurumları açılması kararının alınması için Cumhurbaşkanı'nın isteğinin yanı sıra şimdilik bu konuda yorum yapmayan Fransa Eğitim ve Dışişleri Bakanlıklarının onayının olması gerektiğini belirtti.

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Le Figaro, "Fransa Eğitim Bakanı Jean Michel Blanche, dini eğitim kurumlarının öfkesine maruz kalmak pahasına ülkede laik eğitim verilmesi için kararlılıkla mücadele veriyor ve Fransa'da Türk okullarının açılması, bu kurumlarda Türkiye'deki müfredatın aynısının uygulanması halinde, bu politikaya tamamen zıt düşecek" ifadelerini kullandı.

"Fransız basını, yıllardır Türkiye'de eğitimin İslamlaştırılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. 2012 yılında Erdoğan, dindar nesil yetiştirme isteğini açıkladı. Bu, orta öğretimde üç dini disiplinin görülmesini, 'klasik' okulların yerini İmam Hatiplerin almasını ve müfredata 'cihat' eğitiminin eklenmesini öngörüyor" diye devam eden gazete, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın cihat eğitiminin müfredata eklendiğini açıkladığını anımsattı.

Le Figaro, Darwin'in evrim teorisinin ve Mustafa Kemal Atatürk'e ayrılan bölümün büyük oranda müfredattan çıkarıldığını da kaydederek, bunun yerine 15 Temmuz 2016 darbe girişimi tarihinin eklendiğini okurlarına anlattı.