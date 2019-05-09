Fransa Dışişleri: İran'ın nükleer açıklamasını endişeyle karşılıyoruz

Fransa, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durduracağına yönelik açıklamayı endişeyle karşıladıklarını, uluslararası güvenlik için önemli olan anlaşmanın tümüyle yerine getirilmesi için kararlı olduklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durduracağına yönelik açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Fransa, bu açıklamayı endişeyle karşılıyor. Fransa, uluslararası güvenlik için önemli olan (İran nükleer) anlaşmasını tümüyle yerine getirilmesi için kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

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Tarafların bu anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirilmesini engelleyecek her eylemden kaçınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Fransa, İran’ı bu anlaşmadan doğan tüm nükleer yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesini şiddetle çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İran'a anlaşmayı ihlal edecek her adımdan kaçınması çağrısı yapılırken, Fransa'nın İran'ın açıklamalarına ilişkin Avrupalılarla irtibatta olduğu belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, dün ABD'nin kısa süre önce aldığı yaptırım kararlarının ardından ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Zarif, ''Nükleer anlaşmanın 26. ve 36. maddelerindeki taahhütleri durdurma kararımız, ABD'nin 4 Mayıs'ta aldığı yeni yaptırım kararı ile ilgilidir. Bu yaptırımlarla söz konusu maddelerin gerçekleşmesi mümkün değil. Amerikalıların İran nükleer anlaşmasına yapıcı yaklaşmadığı ve bu yaklaşımın devam edeceği açık." ifadesini kullanmıştı.