Ukrayna’da Zafer Günü kutlamalarına giden otobüse taşlı saldırı

Ukrayna'nın Krivoy Rog yakınlarında, Zafer Günü kutlamalarına giden yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Ukrayna parlamentosunda Muhalefet Bloğu partili milletvekili Oleksandr Vilkul, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Kar maskeli radikaller, Zafer Günü kutlamalarına giden insanlara taş yağdırdı. Eşkiyalar otobüslerin camlarını kırıp kaçtı” dedi.

Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini yazan Ukraynalı politikacı, soruşturmayı şahsen kontrol etme niyetinde olduğunu kaydetti.

Saldırganları, “manevi moronlar” olarak nitelendiren Vilkul, “Onlar yüzlerini kar maskeleri altında saklayarak, Nazileri yenen halkımızın kahramanlığını anmaya giden emeklilere ve çocuklu insanlara saldırdı” diye ekledi.

Milletvekili, ülkede düzeni sağlama ve “küstahlaşan eşkıyaları” cezalandırma çağrısında bulundu.