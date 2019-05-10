Macron: Suudi Arabistan ve BAE'ye satılan silahların sivillere karşı kullanılmadığı yönünde garanti alındı

Macron, Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenecek Gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz Pompeo'dan Yemen açıklaması: Suudilere verdiğimiz destek Amerika’nın çıkarları için en uygun olanı

Suudi Arabistan ve BAE'nin terörle mücadele konusunda Fransa'nın müttefikleri olduğunu belirten Macron, "(Satılan silahların) Sivillere karşı kullanılmadığı yönünde garanti alındı. Satılan silahların geneli ülke içerisinde ve sınırlarda çatışmalarda kullanılıyor. Bu silahların sivil halka karşı kullanılmamasını istedik" dedi.

‘YEMEN'DEKİ SAVAŞ ÇÖZMEMİZ GEREKEN EN BÜYÜK İNSANİ KRİZDİR’

Macron, teröre karşı savaşın kendileri için öncelikli konu olduğunu kaydetti.

"Yemen'deki savaş çözmemiz gereken en büyük insani krizdir" ifadesini kullanan Macron, haziranda Suudi Arabistan ve BAE ile bu konuyu görüşeceğini bildirdi.

‘İRAN NÜKLEER ANLAŞMAYA BAĞLI KALMALI’

Öte yandan Macron, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Zirvede bu anlaşmanın da ele alınacağını aktaran Macron, bunun yanında iklim değişikliği, sınırların korunması, yeni bir sosyal ve ekonomik düzenin Avrupa'nın öncelik verdiği konuların başında olduğunu belirtti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, dün yaptığı açıklamada, Le Havre Limanı'nda bir gemiye silah yüklendiğini söylemiş ancak bu silahların nereye gideceğine dair bilgi vermemişti.

Disclose internet sitesi, bu silahların gizlice Suudi Arabistan'a satıldığını yazmıştı.

‘FRANSA'NIN SATTIĞI SİLAHLAR YEMEN'DE KULLANILIYOR’

Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesinin Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesi’ne ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanarak geçen ay yaptığı haberde, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı ileri sürülmüştü.

© AP Photo / Hasan Jamali Suudi Arabistan'dan Yemen sınırına takviye güç

Haberde, belgede, Yemen'de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtilmişti. Yemen'de Fransızlara ait 48 "Caesar" topunun kullanıldığı bölgelerde Mart 2016-Aralık 2018 döneminde düzenlenen 52 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yemen'de aynı zamanda 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa'nın 1990'lı yıllarda BAE'ye sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedilen belgede, Yemen'de en çok hava saldırılarının can kaybına neden olduğu, Riyad'ın, Mart 2015'ten bu yana Husilerin elinde tuttuğu topraklarda yoğun hava saldırıları düzenlediği, bu saldırıların sayısının 2015'ten bu yana 24 bin olarak belirlendiği vurgulanmıştı.

Belgede, Suudi Arabistan'ın Yemen'de bu hava saldırılarını yapmak için kullandığı savaş uçaklarının Fransız teknolojisiyle donatıldığı ve bunun Fransız şirketi Thales tarafından üretildiği yer almıştı. Belgede ayrıca, Fransız devletinin Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiği ve 2023'e kadar bu ülkeye 147 savaş topu teslim edeceği belirtilmişti.

Söz konusu belgenin 3 Ekim 2018'de düzenlenen Yemen konulu Sınırlı Savunma Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'ye iletildiği bildirilmişti.

Fransa’da 3 gazetecinin, yaptıkları bu haberin “ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı” gerekçesiyle yaklaşık 15 gün önce Fransa İç İstihbarat Birimine (DGSİ) ifadeye çağrıldığı bildirilmişti.

Le Drian, 13 Şubat'ta Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine hiçbir şey vermediklerini ifade etmişti. Parly de 20 Ocak'ta France Inter radyosunda, Fransız silahlarının Yemen'de kullanılmadığını söylemişti.