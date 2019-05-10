Kayıt
10:21 10 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Macron: Suudi Arabistan ve BAE'ye satılan silahların sivillere karşı kullanılmadığı yönünde garanti alındı

    © AFP 2019 / Daniel MIHAILESCU
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satılan silahların sivillere karşı kullanılmadığı yönünde garanti alındığını söyledi.

    Macron, Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenecek Gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

    Secretary of State Mike Pompeo answers a question during a news conference on Tuesday, March 26, 2019, at the Department of State in Washington
    © AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
    Pompeo'dan Yemen açıklaması: Suudilere verdiğimiz destek Amerika’nın çıkarları için en uygun olanı
    Suudi Arabistan ve BAE'nin terörle mücadele konusunda Fransa'nın müttefikleri olduğunu belirten Macron, "(Satılan silahların) Sivillere karşı kullanılmadığı yönünde garanti alındı. Satılan silahların geneli ülke içerisinde ve sınırlarda çatışmalarda kullanılıyor. Bu silahların sivil halka karşı kullanılmamasını istedik" dedi.

    ‘YEMEN'DEKİ SAVAŞ ÇÖZMEMİZ GEREKEN EN BÜYÜK İNSANİ KRİZDİR’

    Macron, teröre karşı savaşın kendileri için öncelikli konu olduğunu kaydetti.

    "Yemen'deki savaş çözmemiz gereken en büyük insani krizdir" ifadesini kullanan Macron, haziranda Suudi Arabistan ve BAE ile bu konuyu görüşeceğini bildirdi.

    ‘İRAN NÜKLEER ANLAŞMAYA BAĞLI KALMALI’

    Rep.-elect Ilhan Omar, D-Minn., joins House Democratic Leader Nancy Pelosi of California and newly-elected members at a news conference to discuss their priorities when they assume the majority in the 116th Congress in January, at the Capitol in Washington, Friday, Nov. 30, 2018
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    Omar'dan Yemen eleştirisi: Neden Suudi Arabistan'ı diğer ülkelerle aynı standartlara tabii tutmuyoruz?
    Öte yandan Macron, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

    Zirvede bu anlaşmanın da ele alınacağını aktaran Macron, bunun yanında iklim değişikliği, sınırların korunması, yeni bir sosyal ve ekonomik düzenin Avrupa'nın öncelik verdiği konuların başında olduğunu belirtti.

    Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, dün yaptığı açıklamada, Le Havre Limanı'nda bir gemiye silah yüklendiğini söylemiş ancak bu silahların nereye gideceğine dair bilgi vermemişti.

    Disclose internet sitesi, bu silahların gizlice Suudi Arabistan'a satıldığını yazmıştı.                    

    ‘FRANSA'NIN SATTIĞI SİLAHLAR YEMEN'DE KULLANILIYOR’

    Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesinin Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesi’ne ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanarak geçen ay yaptığı haberde, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı ileri sürülmüştü.

    Yemen-Suudi Arabistan sınırındaki Suudi askerler
    © AP Photo / Hasan Jamali
    Suudi Arabistan'dan Yemen sınırına takviye güç
    Haberde, belgede, Yemen'de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtilmişti. Yemen'de Fransızlara ait 48 "Caesar" topunun kullanıldığı bölgelerde Mart 2016-Aralık 2018 döneminde düzenlenen 52 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

    Yemen'de aynı zamanda 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa'nın 1990'lı yıllarda BAE'ye sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedilen belgede, Yemen'de en çok hava saldırılarının can kaybına neden olduğu, Riyad'ın, Mart 2015'ten bu yana Husilerin elinde tuttuğu topraklarda yoğun hava saldırıları düzenlediği, bu saldırıların sayısının 2015'ten bu yana 24 bin olarak belirlendiği vurgulanmıştı.

    Belgede, Suudi Arabistan'ın Yemen'de bu hava saldırılarını yapmak için kullandığı savaş uçaklarının Fransız teknolojisiyle donatıldığı ve bunun Fransız şirketi Thales tarafından üretildiği yer almıştı. Belgede ayrıca, Fransız devletinin Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiği ve 2023'e kadar bu ülkeye 147 savaş topu teslim edeceği belirtilmişti.

    Cassard-class destroyer of the French Navy
    © Fotoğraf : Youtube/GEORGE GBIDIS
    Fransa ve Suudi Arabistan'dan 'deniz savunması şirketi' kurulması için anlaşma
    Söz konusu belgenin 3 Ekim 2018'de düzenlenen Yemen konulu Sınırlı Savunma Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'ye iletildiği bildirilmişti.

    Fransa’da 3 gazetecinin, yaptıkları bu haberin “ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı” gerekçesiyle yaklaşık 15 gün önce Fransa İç İstihbarat Birimine (DGSİ) ifadeye çağrıldığı bildirilmişti.

    Le Drian, 13 Şubat'ta Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine hiçbir şey vermediklerini ifade etmişti. Parly de 20 Ocak'ta France Inter radyosunda, Fransız silahlarının Yemen'de kullanılmadığını söylemişti.

    İlgili konular:

    Fransa Ekonomi Bakanı, Suudi Arabistan'daki yatırım konferasına katılmayacak
    Suudi Veliahtı'na Fransa ziyareti sırasında porno faturası çıkardılar
    Fransa, İran ve Suudi Arabistan geriliminde arabuluculuk yapacak
    Etiketler:
    Jean-Yves Le Drian, Husiler, Yemen, Le Havre Limanı, Florence Parly, Avrupa, garanti, Sivil, Silah, BAE, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Romanya, Emmanuel Macron, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet