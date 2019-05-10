Fransa, Türk liselerine sıcak bakmıyor: İslamcı ideolojiyi ülkeye taşır

‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa’da Türk liseleri açmak istediğine’ dair iddia hakkında konuşan Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, bu fikre sıcak bakmadıklarını açıkladı. Blanquer, Türkiye’nin bu liseler aracılığıyla İslamcı ideolojiyi Fransa’ya taşımak istediğini savundu.

Fransız basınına konuşan Blanquer, "Türkiye, İslamcı ideolojinin etkisini getirme arayışında, biz bu tür girişimlerin ilerlememesi için çok dikkatli olacağız. Fransa bu girişimler için açık bir alan olamaz” dedi.

Bakan, “Bu ülkede herkesin uyması gereken Cumhuriyet kuralları var. Bu konudaki endişelerimizi Türk muhatabıma da ilettim" ifadesini kullandı.

Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'da İslam'ın ve doğru cihadın öğretilmesine ağırlık verecek Türk liseleri açmak istediğini yazmıştı.

Gazete, hükümetin bu fikre muhtemelen sıcak bakmayacağını ifade etmişti.

Öte yandan konuyla ilgili Euronews’e konuşan bir Fransız Eğitim Bakanlığı yetkilisi, Türk yetkilerle yapılan görüşmelerde Fransa’da Türk liselerinin kurulmasına sorun çıkartılması halinde Ankara’nın da Türkiye’deki Fransız liselerinin çalışmasına sorun çıkartma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Ankara ve İstanbul’da doğrudan Fransız eğitim sistemiyle uyumlu iki lise bulunuyor.