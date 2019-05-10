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19:34 10 Mayıs 2019
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    Benzin-Akaryakıt

    Sarı Yelekler hareketi İsveç'e sıçradı

    © Sputnik / Alexey Malgavko
    Avrupa
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    Fransa'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların tetiklediği Sarı Yelekler hareketi, benzinin litresinin 16.89 krona (11 lira) fırladığı İsveç'e sirayet etti. 

    Tear gas floats around masked protesters during clashes before the start of the traditional May Day labour union march in Paris, France, May 1, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes
    GONZALO FUENTES
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    Benzin fiyatlarının düşmesi için Fransa'daki Sarı Yelekler gibi sosyal medyadan örgütlenen İsveçliler, Facebook üzerinden çok kısa süre içinde 275 bin kişiye ulaştı.

    İLK ETAPTA GÖSTERİ İZNİ ALAMADILAR

    Kendisine 'Benzin İsyanı' diyen hareket, ülke çapında protesto gösterileri düzenlemek için başvurdu, ama 'İskandinav demokrasisinin beşiği' kabul edilen İsveç devletinden ret yanıtı aldı. 

    Stockholm, Göteborg, Falun, Karlskrona, Vesteros, Malmö, Sundsvall, Örebro, Vexjö, Jönköping, Helsingborg ve Östersund kentlerinde benzin zamlarını protesto etmek isteyen hareket, polisin izin vermeme kararından dolayı şaşkınlığını dile getirdi.

    Fransa'nın Nice kentindeki Sarı Yelekler yürüyüşüne polis saldırısı sırasında yere düşen 73 yaşındaki Genevieve Legay'ın burnu ve başından kanlar boşaldı. Ağır durumuna rağmen bilinci açık şekilde hastaneye nakledildi.
    © AP Photo / Claude Paris, File
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    AMA YILMADILAR

    Protestocuları sosyal medyada örgütleyen 69 yaşındaki Janne Berglund, hayal kırıklığını ifade etse de vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bugün yeniden izin almak için başvuracaklarını söyledi. 

    Yaz ayı boyunca benzin fiyatlarının daha da artması beklentisi hakimken, tepkilerin sokağa yansıması kaçınılmaz görünüyor. 

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    © REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
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    Berglund, nisan ayında benzinin litresi 16 krona yükseldiği zaman Facebook'ta bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz sorusunu yönelterek farkına varmaksızın 'Benzin İsyanı' hareketini başlatmış oldu. Yüzlerce geri dönüş alan Berglund'un kurduğu grubun üye sayısı 275 bini geçti. 

    ONLAR DA SARI YA DA TURUNCU YELEK GİYECEKLER

    Fransa'da üst üste 25 haftadır sokaklara dökülen Sarı Yelekler'den etkilenen hareket de artık izinli ya da izinsiz şekilde protesto düzenlediğinde araçların arkasında bulundurulması zorunlu sarı ya da turuncu renkli yeleklerden giymeyi planlıyor. 

    KIRSAL KESİMLERİ VURDU

    İsveç Başbakanı Stefan Löfven
    © REUTERS / Fredrik Sandberg
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    Petrol zammına en çok İsveç'in nüfus yoğunluğunun az olduğu, dolayısıyla toplu taşımanın bulunmadığı kırsal bölgelerinde günlük hayatları ve çalışmaları tümüyle motorlu taşıtlara bağlı olanlar isyan ediyor. Eylül 2018'de aşırı sağın güç kazandığı seçimden birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin benzin vergilerini artırmayacağına dair kampanya sözünü tutmaması, seçmen tabanında hayal kırıklığı yarattı. 

    ÇEVRE KORUMA TARTIŞMASI

    Tıpkı Fransa'daki gibi İsveç'te de akaryakıt vergilerinin artırılması çevre korumayla gerekçelendirildiğinden, Benzin İsyanı hareketine çevrecilerden tepki de var. Janne Berglund ise bu eleştirileri reddedip çevre bilincine sahip bir hareket olduklarını vurguluyor. 

    GÖÇ TARTIŞMASINA GEÇİT YOK

    © AFP 2019 / TOLGA AKMEN
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    "Hangi partiden olursan olsun, gel katıl bize" yaklaşımını sergileyen Janne Berglund, Facebook grubundaki üyelere, benzin zammı dışında bir konu konuşmamaları, bazılarının başlatmak istediği göç tartışmalarına girmemeleri, bunların hareketle bir ilgisi olmadığı uyarısı yapıyor. 

    AŞIRI SAĞCI LİDERDEN DESTEK VİDEOSU

    Ama bu arada genel seçimde oyların yüzde 17.6 sını alarak üçüncü parti çıkan aşırı sağcı, yabancı karşıtı İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson bir benzin istasyonunda çektiği videoyu yayımlayarak harekete destek açıkladı.

    Akesson videoda "Ülkemizde ulaşımın bu kadar pahalı olması ne İsveç'in ekonomik büyümesi ne de rekabete girmesi açısından iyi bir fikir. İsveç vatandaşı sadece metropollerde değil, İsveç'in her yerinde rahat rahat yaşayabilmeli" diyor. 

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