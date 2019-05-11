Kraliçe 2. Elizabeth'in Bahreyn Kralını ağırlaması tepki çekti

Bahreyn’de yönetimin muhaliflere yönelik baskısına dikkati çeken Silah Ticaretine Karşı Kampanya platformunun yöneticisi Andrew Smith, yaptığı açıklamada, görüşmeyi “utanç verici” şeklinde nitelendirdi.
İngiltere’nin 2011’den bu yana Bahreyn’e 100 milyon sterlinlik (yaklaşık 800 milyon TL) silah sattığına dikkati çeken Smith, İngiltere’nin bu ülkedeki rejimi değil, hapisteki muhalif lider Hasan Muşeyma gibi isimleri desteklemesi gerektiğini kaydetti.
'HAPİSHANELER DOLUP TAŞTI'
Muhalif liderin oğlu Ali Muşeyma da gazetede kaleme aldığı yazıda, “Kral, İngiliz asillerle sosyalleşirken, yaşlı babam Bahreyn’de bir hücrede ıstırap çekiyor. Ciddi hastalıkları için tedavi görmesi de engelleniyor” ifadelerini kullandı.
Londra merkezi Bahreyn Haklar ve Demokrasi Enstitüsü Müdürü Seyid Ahmed Al Wadaei de gazeteye yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Bahyren’e verdiği desteği eleştirdi.
'ZEHİRLİ İLİŞKİ SONA ERDİRİLSİN'
İngiltere ile Bahreyn arasındaki ilişkiyi “zehirli” diye nitelendiren ve sona erdirilmesi çağrısında bulunan Al Wadaei, “İngiltere başını diğer tarafa çevirmeye ve Bahreyn’in korkunç insan hakları sicilini örtmeye devam ediyor. Bunun karşılığında da silah ticareti ve bir deniz üssü alıyor” değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere geçen yıl Bahreyn’de 40 milyon sterline (yaklaşık 320 milyon TL) mal olan bir deniz üssü açmıştı.
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