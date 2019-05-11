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16:13 11 Mayıs 2019
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    Deniz Yücel'in iddiaları üzerine Almanya'dan Türkiye'ye 'işkence' hatırlatması

    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
    Avrupa
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    Gazeteci Deniz Yücel'in Türkiye'deki tutukluluğu sırasında işkenceye maruz kaldığı yönündeki ifadeleriyle ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı Ankara'yı Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme’ye sadık kalmaya çağırdı.

    Deutsche Welle Türkiye muhabiri Deniz Yücel
    Twitter
    Gazeteci Yücel: Erdoğan'ın sorumluluğunda işkence gördüm
    Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, "Her türlü işkence ve kötü muameleyi kınıyoruz. Bu tür muameleler hukuk dışıdır" dedi.

    Deutsche Welle tarafından aktarılan habere göre sözcü, Deniz Yücel'in cuma günü Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi'nde verdiği ifadesindeki işkence iddialarına doğrudan değinmedi, ancak Türk hükümetini uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getirmeye çağırdı.

    Sözcü, Dışişleri Bakanlığı olarak tutukluluğu sırasında Yücel'e konsolosluk tarafından erişimin sağlanması, adil tutukluluk koşullarının temin edilmesi, hukuk devleti kurallarına göre yargılanması ve serbest bırakılması için yoğun girişimlerde bulunduklarını hatırlattı.

    Die Welt muhabiri Deniz Yücel
    © AFP 2019 / Andreas Arnold / dpa
    'Haksız tutuklandığı' gerekçesiyle Türkiye'ye tazminat davası açan Deniz Yücel'e ret
    Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 10 Aralık 1984 tarihinde kabul edilen BM İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme'yi 25 Ocak 1988'de imzaladı. Sözleşme, 3441 sayılı kanunla kabul edilerek, resmi gazete yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

    'SORUMLUSU ERDOĞAN'DIR' DEMİŞTİ

    Türkiye'de 'terör örgütü propagandası' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Alman ve Türk vatandaşı gazeteci Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, yargılandığı dava kapsamındaki dün savunma yapmıştı.

    Yücel, "Burada ilk defa alenen söylüyorum: Ben, Silivri 9 No'lu cezaevinde üç gün boyunca işkenceye maruz kaldım. Belki Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ya da yakın çevresinin talimatıyla, ama her hâlükârda onun tarafından hedef gösterilerek, onun sorumluluğunda işkence gördüm. Öyle ya da böyle yaşadıklarımın bir numaralı sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" demişti.

    'İŞKENCE SÖZ KONUSUYSA DOSTLUK BİTER'

    Deutsche Welle Türkiye muhabiri Deniz Yücel
    Twitter
    Deniz Yücel: Alman hükümeti, Türkiye'de özgür, demokratik ve laik bir toplum isteyenlere ihanet etti
    Öte yandan Yücel'in Türkiye'de işkence iddialarına yönelik Alman siyasilerin tepkileri de sürüyor.

    iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin insan hakları ihlalleri komisyonu sözcüsü Michael Brand, Birleşmiş Milletler'in Türkiye'deki cezaevleriyle ilgili kapsamlı bir inceleme yapması gerektiğini savundu. Brand, "İşkence ve ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olunca dostluk biter" dedi.

    Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock ise Türkiye'ye yönelik baskıların artırılmasını istedi. Haftalık Spiegel dergisine konuşan Baerbock, "Federal hükümet Tükiye'ye artık insan hakları ve demokrasi konusunda açık seçik müdahale etmek zorunda" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Cezaevi, işkence, Almanya, Türkiye, Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme, Deniz Yücel
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