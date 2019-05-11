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    Deniz Yücel

    Almanya'dan Türkiye'ye: İşkence söz konusuysa dostluk biter

    © AFP 2019 / Kay Nietfeld
    Avrupa
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    Almanya Dışişleri Bakanlığı, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye’deki tutukluluğu sırasında işkenceye maruz kaldığı yönündeki ifadeleriyle ilgili Ankara’yı uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. İktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin insan hakları ihlalleri komisyonu sözcüsü Michael Brand, “İşkence ve ağır insan hakları ihlalleri sözkonusu olunca dostluk biter” dedi.

    Deutsche Welle Türkiye muhabiri Deniz Yücel
    Twitter
    Gazeteci Yücel: Erdoğan'ın sorumluluğunda işkence gördüm
    Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, “Her türlü işkence ve kötü muameleyi kınıyoruz. Bu tür muameleler hukuk dışıdır” ifadelerine yer verdi.

    DW'nin haberine göre, Deniz Yücel’in cuma günü Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi’nde verdiği ifadesindeki işkence iddialarına doğrudan değinmeyen sözcü, Türk hükümetini uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getirmeye çağırdı. Dışişleri Bakanlığı olarak tutukluluğu sırasında Deniz Yücel’e konsolosluk tarafından erişimin sağlanması, adil tutukluluk koşullarının temin edilmesi, hukuk devleti kurallarına göre yargılanması ve serbest bırakılması için yoğun girişimlerde bulunduklarını kaydeden sözcü, Türkiye’nin işkence ve kötü muameleyi önlemeye yönelik uluslararası anlaşmalarda imzasının bulunduğunu hatırlattı.

    'BM'NİN KAPSAMLI İNCELEME YAPMASI GEREKİYOR'

    Deutsche Welle Türkiye muhabiri Deniz Yücel
    Twitter
    Deniz Yücel: Alman hükümeti, Türkiye'de özgür, demokratik ve laik bir toplum isteyenlere ihanet etti

    Öte yandan Yücel’in Türkiye’de işkence gördüğüne dair iddialarına yönelik Alman siyasilerin tepkileri sürüyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) dış politika sözcüsü Nils Schmid, Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Vekili Sevim Dağdelen ve Yeşiller dış politika sözcüsü Omid Nouripour’un ardından iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin insan hakları ihlalleri komisyonu sözcüsü Michael Brand ile Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock tepkilerini dile getirdi. CDU’lu Brand yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in Türkiye’deki cezaevleriyle ilgili kapsamlı bir inceleme yapması gerektiğini savundu. “İşkence ve ağır insan hakları ihlalleri sözkonusu olunca dostluk biter” diyen Brand, Tükiye’deki cezaevi koşullarının ve “sistematik işkence” iddialarının bizzat BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı. Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock ise Türkiye’ye yönelik baskıların artırılmasını istedi. Haftalık Spiegel dergisine konuşan Baerbock, “Federal hükümet Tükiye’ye artık insan hakları ve demokrasi konusunda açık seçik müdahale etmek zorunda” dedi. Türkiye’nin ekonomik olarak AB’ye bağımlı olduğunu ifade eden Baerbock, bu durumun ülkenin daha fazla otokrasiye kaymasına engel olmak için bir avantaj oluşturduğuna dikkat çekti.

    Cem Özdemir: Sorumlular hesap vermeli

    Yeşiller milletvekili Cem Özdemir ise Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada “Deniz Yücel’in iddiaları vahim ve bunun arkasından ‘böyle devam’ sonucu gelemez” dedi. Özdemir “Şimdi sorumluların isimleri soruşturmalıdır ve Almanya’ya giriş yapmaları halinde burada yargıya hesap vermeleri için gözaltına alınmaları sağlanmalıdır” diye konuştu.

    Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 10 Aralık 1984 tarihinde kabul edilen BM İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme'yi 25 Ocak 1988'de imzaladı. Sözleşme, 3441 sayılı kanunla kabul edilerek, resmi gazete yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

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    Etiketler:
    Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Deniz Yücel, Türkiye, Almanya
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