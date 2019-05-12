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03:53 12 Mayıs 2019
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    Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen hükümet karşıtı protestoda, göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Başkentteki Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler, sis bombası, molotofkokteyli ve boya attıkları binanın giriş kapısında küçük çaplı yangına neden oldu. Ayrıca meclis binası önünde de toplanan bir grup göstericinin, buradaki polis kordonunu delmeye çalışması sonucu arbede yaşandı.

    Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protesto

    © AA /
    Avrupa
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    Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen hükümet karşıtı protestoda, göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
    © AFP 2019 / Gent Shkullaku
    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yumurtalı saldırı
    Muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) tarafından geçici hükümetin kurulması ve erken seçime gidilmesi talebiyle düzenlenen protestoya katılmak üzere hükümet karşıtı göstericiler ülkenin farklı şehirlerinden başkente geldi.

    Başkentteki Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler, sis bombası, molotofkokteyli ve boya attıkları binanın giriş kapısında küçük çaplı yangına neden oldu.

    Ayrıca meclis binası önünde de toplanan bir grup göstericinin, buradaki polis kordonunu delmeye çalışması sonucu arbede yaşandı. 

    Olaylarda bazı polis ve göstericiler yaralandı.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerde 13 emniyet mensubunun yaralandığı belirtildi.

    Avrupa Birliği
    © REUTERS / Francois Lenoir
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    PD Genel Başkanı Lulzim Basha, yaptığı konuşmada, protestoların devam edeceğini belirterek, "Mücadele, zafer elde edene kadar devam edecektir. Arnavutluk'u ve tüm Avrupa'yı seviyoruz. Bu gururla toplandık ve ileriye doğru adım attık. Katılım, birlik ve direnç bizim gücümüzdür." dedi. 

    Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, şiddetten kaçınma çağrısı yapılırken, "Cumhurbaşkanı İlir Meta, muhalefetin protestosunu büyük bir endişeyle takip etmekte ve herkesi huzuru korumaya, insan ve kurumlara zarar verebilecek şiddet ve çatışmalardan kaçınmaya çağırdı." ifadeleri kullanıldı. 

    Hükümet karşıtı göstericiler, aylardır başkentte protestolar düzenleyerek, erken seçim çağrısı yapıyor. Daha önce de protestolarda arbede çıkmış, bazı polis ve göstericiler yaralanmıştı.

    Öte yandan Başbakan Edi Rama ise erken seçime karşı çıkıyor.

    DP ve LSİ, 18 Şubat'ta meclisteki milletvekillerinin istifa kararı aldığını duyurmuş ve hükümetten geçici yönetim talep etmişti.

    Etiketler:
    Protesto, Arnavutluk
    Topluluk kurallarıTartışma
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