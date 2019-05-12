Bulgaristan Başbakanı Borisov’dan, Türk Büyükelçi Ulusoy’a ‘Türkçe’ tepkisi

© AA / Lokman İlhan Bulgaristan Başsavcılığı, Mestan dosyasını kontrol altına aldı

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Kırcali’de Teklas fabrikasının açılışında, Bulgaristan okullarında Türk dili eğitimini güçlendirme çağrısında bulundu. Diplomat, Türkçe bilen ve bilmeyen Bulgarlar için istihdam yaratmak isteyen Türk yatırımcı ve iş insanlarının ortak isteğini dile getirdiğini belirtti.

Ulusoy, Bulgarcanın yanı sıra Türkçe de iyi derecede konuşan ve yazabilen Bulgaristan vatandaşı sayısı arttıkça ülkeye Türk yatırımı girişinin de artacağını kaydederek Bulgaristan yönetiminin okullarda Türk dili eğitimini daha etkili hale getirmesi umudunu dile getirdi. Büyükelçi, Türkiye’nin bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yabancı dil eğitiminin diplomatın sorumluluk alanı olmadığını yazarak Bulgaristan’da her bir insanın istediği sayıda dil öğrenme hakkına sahip olduğunu belirtti.

“Hatta ikinci dil eğitimiyle ilgili tavsiyeler dağıtmak da Türk elçinin işi değil. Bu ifadelere açıklık getirilmesini talep ediyorum” diyen Borisov, ülkesinin yabancı dil öğrenme konusundaki tutumunu daha önce dile getirdiğini hatırlattı.

Muhalif lider, Bulgaristan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Kornelia Ninova da Türk diplomatın sözlerini, “ülkenin iç işlerine müdahale çabası” olarak nitelendirdi. Facebook hesabından açıklama yapan Ninova, “Bugün Kırcali’de Türk elçi Bulgaristan’da Türk dili eğitimini zorunlu yapmayı teklif etti. Bu kesinlikle kabul edilemez ve diğer ülkenin Bulgaristan iç işlerine yeni bir müdahale girişimidir” diye yazdı.

Daha sonra Türk Büyükelçi Ulusoy, sözlerinin sadece fabrikada Türkçe bilen işçi sayısının artırılması ihtiyacıyla ilgili olduğu açıklamasında bulundu.