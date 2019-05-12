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12:46 12 Mayıs 2019
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    DHKP-C üyesi ve iş adamı Özdemir Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal

    Sabancı suikastı sanığı Fehriye Erdal, Belçika'nın 'en çok arananlar' listesinde

    © Fotoğraf : Twitter
    Avrupa
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    Belçika federal polisi, 13 yıl önce resmi gözetim altındayken kaçarak izini kaybettiren Sabancı suikasti sanığı ve DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın yakalanması için dosyasını yeniden açtı.

    BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Belçika Federal polisi 'en çok arananlar' (Most Wanted) listesini yenileyerek, Sabancı suikasti nedeniyle Brugge Mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Fehriye Erdal'ın adını da ekledi.

    Fehriye Erdal
    © AA /
    Belçika'da yargılanan Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis cezası
    Listede, Erdal'ın yerini bilenlerin arayabilmesi için yurt içi ve yurt dışında ücretsiz telefon numaraları ile elektronik posta adresleri de yer alıyor. Polis, Fehriye Erdal konusunda ihbarda bulunacak kişiler için 'gizlilik garantisi' de verdi.

    İstanbul'daki Sabancı İş Merkezi'nde 9 Ocak 1996 tarihinde DHKP-C örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, iş insanı Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Melike Hasefe yaşamlarını yitirdi.

    Mustafa Duyar ve İsmail Akkol ile birlikte cinayete karıştığı belirlenen Fehriye Erdal, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtı.

    Erdal, 1999 yılında Belçika'da gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin gözetiminde bir sığınma merkezinde kalan Erdal hakkında yasa dışı örgüte üyelik, sahte pasaport ve yasa dışı silah bulundurma suçlaması ile dava açıldı.

    2006'DA 8 POLİS MEMURUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KAÇTI

    Sabancı suikastı zanlısı İsmail Akkol yakalandı
    © Fotoğraf : DHA
    21 yıl sonra gelen karar: Sabancı suikastı sanığı Akkol'a ağırlaştırılmış müebbet
    Mahkeme tarafından 28 Şubat 2006'da 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Erdal, kendisine tutuklamaya gelen 8 polis memurunun gözü önünde kaçarak izini kaybettirmeyi başardı.

    Belçika siyasetinde 'skandal' olarak adlandırılan bu olay nedeniyle, dönemin Adalet Bakanı Laurette Onkelinx'in istifası istendi. Ancak Belçikalı bakan, hakkındaki suçlamaları reddederek istifa etmedi.

    Fehriye Erdal, Türk makamlarının talebi ile evrensel hukuk ilkeleri kapsamında Belçika tarafından da yargılandı. Brugge kentindeki Batı Flaman Mahkemesi, Sabancı cinayetinden suçlu bulduğu Erdal'ı, 20 Şubat 2017'de gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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    Etiketler:
    Suikast, Haluk Görgün, Özdemir Sabancı, DHKP-C, Fehriye Erdal, Türkiye, Belçika
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