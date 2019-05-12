Fransa Dışişleri Bakanı: Uluslararası anarşi doğabilir

Parisien gazetesine demeç veren Le Drian, "Bazı kesimler, ülkeler arasındaki ilişkilerin işbirliğine değil, cepheleşmeye dayanmasını istiyor. Yeni bir uluslararası anarşi biçimine geçiş riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

'SUÇLU TRUMP ANCAK RUSYA VE ÇİN'İN DE ROLÜ OLABİLİR'

Günümüzde temel uluslararası ilkelerin ve esasların hiçe sayıldığını, kurumlara, anlaşmalara, verilen sözlere ve sınırlara saygı duyulmadığını kaydeden Le Drian, bunun suçlusunu ABD Başkanı Donald Trump olarak gördüğünü ancak Rusya ve Çin'in de söz konusu ihlallerde rolü olabileceğini savundu.

'TÜM TARAFLAR NÜKLEER ANLAŞMAYA UYMALI'

İran nükleer anlaşması hakkında da konuşan Le Drian, "Tüm tarafların İran'ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na uyacağını umuyorum. Bunu öncelikle İran yapmalı ancak ABD'nin de sorumlulukları var" ifadelerini kullandı.