Notre Dame Katedrali için ‘cam çatı ve çiftlik’ içeren restorasyon projesi önerildi

Fransız mimarların Paris'te çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için sundukları projede ışığı yutacak bir cam çatı önerisinde bulunduğu, ayrıca binanın çatısında bir kent çiftliği kurma fikrini ortaya attığı öğrenildi.

© AP Photo / Thibault Camus Putin: Notre Dame Katedrali yangınını gözyaşları içinde izledik

Vincent Callebaut Architectures Fransız mimari bürosunun sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için sunulan projede, ışığı yutacak bir cam çatı önerildi, ayrıca binanın çatısında bir kent çiftliği kurma fikri ortaya atıldı.

Yunancada ‘yeniden doğuş’, ‘yeniden dönüşüm’ anlamına gelen ‘Palingenesis’ adının verildiği projedeki başlıca fikir, ‘Notre Dame Katedrali’ni tükettiğinden daha fazla enerji üretecek olan pozitif enerjili bir binaya dönüştürmek’.

Mimarlar, ışığı yutma özelliği bulunan özel bir cam çatının tesis edilmesini öneriyor. Katedralin kendi elektriğini ve ısısını üretebileceğini öngören projede ayrıca pasif bir havalandırma sistemi de yer alıyor.

Çatının ahşap iskeletinin karbon, hidrojen, azot ve oksijenden üretilen özel bir ‘organik aktif tabakadan’ oluşacak yekpare cam kristalleriyle kaplanması öneriliyor, bu kaplama sayesinde ışık yutularak, enerjiye dönüştürülecek. ‘Kristal plakalar’ kısmen açıldığı zamansa kulenin en uç noktasına kadar ulaşacak bir hava akımı oluşacak.

Bu önerinin yanı sıra katedralin çatısında, bir kişinin ‘bir metrekarede yılda 25 kilograma kadar sebze ve meyve’ yetiştirebileceği bir kamu çiftliğinin oluşturulması öneriliyor, böylelikle çiftlikteki toplam verim yılda 21 tona ulaşabilecek. Mimarlar, burada yetiştirilecek meyve ve sebzelerin ücretsiz olarak dağıtılmasını öneriyor.

Önerilerden biri de parçaları meşe ağacı ve karbon elyafından oluşacak ekolojik bir kule tepesinin kurulmasını içeriyor. Kulenin en tepesinde, orijinal yapıda yer alan ve yangından sonra enkazın içinde bulunan bakır horozun da yeniden takılacağı ifade ediliyor.