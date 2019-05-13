İsveç, Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını tekrar açtı

© AP Photo / Matt Dunham İsveç tecavüz dosyasını raftan indiriyor, İngiliz vekiller 'önce İsveç yargılasın' diyor

Başsavcı yardımcısı Eva-Marie Persson, "Bugün soruşturmayı yeniden açmaya karar verdim... Şüpheli Bay Assange'ın tecavüz suçunu işlediğine dair hâlâ muhtemel bir sebep var" dedi. Persson, Assange'ın ifadesinin alınmasını gerektiğini savundu.

Assange'ın İngiltere'deki hapis cezasını tamamlamasının ardından İsveç'e iadesini isteyen Persson, WikiLeaks kurucusu hakkında Avrupa çapında bir tutuklama emri çıkaracaklarını da duyurdu. Bu hamleyle, Assange'ın İsveç'e ya da ABD'ye iade edilmesi kararı İngiltere'ye kalıyor.

Ancak Persson, Assange'ın İsveç'e iade edilmesi halinde bile İngiltere'nin rızası olmadan üçüncü bir ülkeye gönderilemeyeceğini söyledi.

AVUKATI: YARDIM ETMEK İSTİYOR AMA ABD'YE İADE EDİLMEKTEN ENDİŞE DUYUYOR

Assange'ın avukatı ise, müvekkilinin soruşturma konusunda yardımcı olacağını ancak ABD'ye iade edilmekten endişe duyduğunu belirtti.

© REUTERS / HANNAH MCKAY WikiLeaks kurucusu Assange, mahkemede ABD'ye iade edilmek istemediğini söyledi

Per E Samuelson, "Şaşırdım. İsveç'in soruşturmayı yeniden açması utanç verici. 10 yıllık bir davayı yeniden açmalarının nedenini anlamıyorum Assange her zaman İsveç meselesini çözmek için yardım etmek istedi. Hayattaki büyük çıkmazı gazetecilik faaliyeti nedeniyle ABD'ye iade edilme riski" dedi.

Samuelson, müvekkilinin masum olduğunu da söyledi.

WIKILEAKS: İSVEÇ SİYASİ BASKI ALTINDA

Gelişme üzerine açıklama yapan WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, "Julian Assange'ın 11 Nisan'da gözaltına alınmasından beri dosyayı yeniden açması için İsveç üzerinde kayda değer bir siyasi baskı var. Zaten bu dava üzerinde her zaman bir siyasi baskı oldu" dedi.

© AP Photo / Matt Dunham WikiLeaks kurucusu Assange'a 50 hafta hapis cezası verildi

Hrafnsson, dosyanın yeniden açılmasının Assange'a ismini aklaması için bir şans vereceğini belirtti.

ZAMANAŞIMI GEREKÇESİYLE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Assange'ın İsveç'in başkenti Stockholm’de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle açılan davalar 2015 ve 2017 yıllarında zamanaşımı nedeniyle düşürülmüştü. Assange bu davalar nedeniyle İsveç’te yargılanmamak için 2012’de Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı. Ancak Assange geçen ay, İsveç'in iade talebi sürecinde kefaletle bırakılma şartlarını ihlal ettiği ve yargı sürecinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklanmıştı

İsveç’te savcılık, tecavüz mağdurlarından birinin avukatının son gelişmeler doğrultusundaki talebi üzerine Assange dosyasını yeniden incelemeye aldıklarını duyurmuştu.

Assange'ın tecavüz davası gerekçe gösterilerek WikiLeaks süreci nedeniyle ABD'ye gönderilebileceği endişesi dile getiriliyor.