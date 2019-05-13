İsveç, Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını tekrar açtı

Assange'ın İngiltere'deki hapis cezasını tamamlamasının ardından İsveç'e iadesini isteyen Persson, WikiLeaks kurucusu hakkında Avrupa çapında bir tutuklama emri çıkaracaklarını da duyurdu. Bu hamleyle, Assange'ın İsveç'e ya da ABD'ye iade edilmesi kararı İngiltere'ye kalıyor.
Ancak Persson, Assange'ın İsveç'e iade edilmesi halinde bile İngiltere'nin rızası olmadan üçüncü bir ülkeye gönderilemeyeceğini söyledi.
Swedish prosecutor reopens sexual assault case against #Assange#Sweden pic.twitter.com/1WWFmWUV23— Ruptly (@Ruptly) 13 Mayıs 2019
AVUKATI: YARDIM ETMEK İSTİYOR AMA ABD'YE İADE EDİLMEKTEN ENDİŞE DUYUYOR
Assange'ın avukatı ise, müvekkilinin soruşturma konusunda yardımcı olacağını ancak ABD'ye iade edilmekten endişe duyduğunu belirtti.
Samuelson, müvekkilinin masum olduğunu da söyledi.
WIKILEAKS: İSVEÇ SİYASİ BASKI ALTINDA
Gelişme üzerine açıklama yapan WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, "Julian Assange'ın 11 Nisan'da gözaltına alınmasından beri dosyayı yeniden açması için İsveç üzerinde kayda değer bir siyasi baskı var. Zaten bu dava üzerinde her zaman bir siyasi baskı oldu" dedi.
ZAMANAŞIMI GEREKÇESİYLE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Assange'ın İsveç'in başkenti Stockholm’de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle açılan davalar 2015 ve 2017 yıllarında zamanaşımı nedeniyle düşürülmüştü. Assange bu davalar nedeniyle İsveç’te yargılanmamak için 2012’de Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı. Ancak Assange geçen ay, İsveç'in iade talebi sürecinde kefaletle bırakılma şartlarını ihlal ettiği ve yargı sürecinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklanmıştı
İsveç’te savcılık, tecavüz mağdurlarından birinin avukatının son gelişmeler doğrultusundaki talebi üzerine Assange dosyasını yeniden incelemeye aldıklarını duyurmuştu.
Assange'ın tecavüz davası gerekçe gösterilerek WikiLeaks süreci nedeniyle ABD'ye gönderilebileceği endişesi dile getiriliyor.
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