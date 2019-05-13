Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği önünde Vışinskiy’e destek eylemi yapılacak

Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği önünde 15 Mayıs’ta Vışinskiy’e destek eylemi düzenlenecek. Eylemde gazeteciler, aktivistler, insan hakları savunucuları da duruma tepkisini göstermek isteyen diğer insanlar yer alacak. Eylem sırasında Vışinskiy’nin fotoğraflarının yanı sıra Kiev ile Ukrayna’nın yeni seçilen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e yönelik gazeteciyi serbest bırakma çağrılarının yer alacağı pankartlar ve dövizler taşınacak. Pankartlardan biri Vışinskiy’nin tutuklu geçirdiği 365 günü temsilen 365 santim olacak.

NE OLMUŞTU?

15 Mayıs 2018'de RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ve Donbass’taki ayrılıkçıları desteklemekle suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkum edilmişti.



Daha sonra tutukluluk süresi defalarca uzatılan Vışinskiy, cezaevinde kalmaya devam ediyor. Son olarak gazetecinin tutukluluk süresi 22 Temmuz’a kadar uzatıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vışinskiy’nin profesyonel biçimde çalıştığı ve gazetecilik görevini icra ettiği için tutuklandığını belirtmişti. Moskova, Kiev’e basın mensuplarına yönelik baskıyı sonlandırması için nota göndermişti.

Vışinskiy’nin durumu ile ilgili AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger de endişelerini dile getirmiş, tüm ülkelerin uluslararası standartları koruması ve basının çalışmalarına engel olmamasını belirtmişti.

Geçen ay Rusya ve dünyanın başka yerlerinden 250’den fazla gazeteci Zelenskiy’e Vışinskiy’i serbest bırakması için çağrıda bulundukları bir dilekçe imzalamıştı.