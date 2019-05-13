Avusturya'da mülteciler için 'Göçün On Emri' listesi hazırlandı

Aşağı Avusturya eyalet hükümetinin ilticadan sorumlu, aşırı sağcı FPÖ üyesi bakanı, eyalete yeni gelen mültecilerin uyması gereken bir çeşit değerler listesi hazırladı. Listede "Avusturya'ya minnet göstermek" de var.

© AFP 2019 / ROLAND SCHLAGER Avusturya koalisyon hükümeti, göçmenleri sıçana benzeten şiirle sarsıldı

Aşağı Avusturya eyaletinde, mültecilerin uyması gereken kuralları derleyen ve "Göçün On Emri" başlığını taşıyan kurallar hazırlandı.

DW'nin Welt gazetesinden aktardığına göre, bu kurallar, eyaletin iltica konularından sorumlu bakanı Gottfried Waldhausl'ın imzasını taşıyor. Waldhausl, ülkede federal düzeyde hükümet ortağı olan aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) bir üyesi.

Waldhausl, "Bize gelen her mülteci, standart idari belgelerin yanı sıra 'Göçün On Emiri' başlıklı bir belge de teslim alacak. Emirler daha sonra, toplam 15 dilde, ülke değerlerinin anlatıldığı kurslar ve entegrasyon projelerinde de kullanılacak" açıklamasında bulundu. Bakan, söz konusu uygulamaya en kısa sürede başlanacağını söyledi. Mültecilerin ayrıca, söz konusu belgeyi imzalaması gerekecek.

Yönetmeliğin belirlediği kurallar arasında,

-Almanca öğrenmek,

-Avusturya yasalarına bağlı kalmak,

-'Avusturya değerlerini' benimsemek ve çocuklarını buna göre yetiştirmek,

-Anlaşmazlıkları şiddet kullanmadan, barışçıl biçimde çözmek,

-Din özgürlüğüne saygı duymak,

-Hayvanların gereksiz acı çekmesini engellemek

-Avusturya'ya minnet göstermek gibi emirler bulunuyor.

FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl schafft es damit sogar in die @welt => Er will, dass sich Migranten zur Einhaltung von "10 Geboten" verpflichten - jetzt:https://t.co/XBwY2315FE — 🇦🇹 Richard Schmitt (@RichardSchmitt2) May 13, 2019

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© REUTERS / Ints Kalnins Avusturya Başbakanı Kurz: Güvenlik hapsini tehlike arz eden ilticacılara yönelik hayata geçirmek istiyoruz

53 yaşındaki Waldhausl, Aşağı Avusturya'nın merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümetinin tek FPÖ'lü üyesi. Göç politikası konusundaki tutucu tavrıyla bilinen Waldhäusl, Kasım 2018'de Çekya sınırındaki Drasenhofen'de, reşit olmayan yaştaki çocuk mülteciler için bir mülteci merkezi kurdurmuştu. Waldhäusl, söz konusu merkezde kalacak çocuklara ilişkin "kötü namlı baş belaları" tabirini kullanmıştı. Büyük eleştirilere maruz kalan merkez, sonradan kapatılmıştı.

Geçen ay, Avusturya'da koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortağı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) bir üyesinin göçmenleri farelere benzeten şiir yayımlamış, daha sonra tepkiler üzerine istifa etmişti.

FPÖ'nün bölgesel gazetesinde yayımlanan 'Kasaba Sıçanı (Kanalizasyondan gelen kemirici hayvan)' isimli şiirde, yeraltında ailesiyle yaşayıp giden bir sıçanın ağzından misafir adı altında göçmen sıçanların gelmesinden rahatsızlık dile getiriliyor, göçmenler 'eğitimsiz' ve 'kültürsüz' diye niteleniyor ve kültürlerin karışmaması gerektiği, aksi takdirde çarpıklığın ortaya çıkacağı savunuluyor. Yeni gelenlerin halihazırdakilerin yaşam biçimine uymamaları halinde derhal çekip gitmeleri isteniyor.