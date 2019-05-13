Avusturya'da mülteciler için 'Göçün On Emri' listesi hazırlandı

DW'nin Welt gazetesinden aktardığına göre, bu kurallar, eyaletin iltica konularından sorumlu bakanı Gottfried Waldhausl'ın imzasını taşıyor. Waldhausl, ülkede federal düzeyde hükümet ortağı olan aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) bir üyesi.
Waldhausl, "Bize gelen her mülteci, standart idari belgelerin yanı sıra 'Göçün On Emiri' başlıklı bir belge de teslim alacak. Emirler daha sonra, toplam 15 dilde, ülke değerlerinin anlatıldığı kurslar ve entegrasyon projelerinde de kullanılacak" açıklamasında bulundu. Bakan, söz konusu uygulamaya en kısa sürede başlanacağını söyledi. Mültecilerin ayrıca, söz konusu belgeyi imzalaması gerekecek.
Yönetmeliğin belirlediği kurallar arasında,
-Almanca öğrenmek,
-Avusturya yasalarına bağlı kalmak,
-'Avusturya değerlerini' benimsemek ve çocuklarını buna göre yetiştirmek,
-Anlaşmazlıkları şiddet kullanmadan, barışçıl biçimde çözmek,
-Din özgürlüğüne saygı duymak,
-Hayvanların gereksiz acı çekmesini engellemek
-Avusturya'ya minnet göstermek gibi emirler bulunuyor.
FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl schafft es damit sogar in die @welt => Er will, dass sich Migranten zur Einhaltung von "10 Geboten" verpflichten - jetzt:https://t.co/XBwY2315FE— 🇦🇹 Richard Schmitt (@RichardSchmitt2) May 13, 2019
Geçen ay, Avusturya'da koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortağı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) bir üyesinin göçmenleri farelere benzeten şiir yayımlamış, daha sonra tepkiler üzerine istifa etmişti.
FPÖ'nün bölgesel gazetesinde yayımlanan 'Kasaba Sıçanı (Kanalizasyondan gelen kemirici hayvan)' isimli şiirde, yeraltında ailesiyle yaşayıp giden bir sıçanın ağzından misafir adı altında göçmen sıçanların gelmesinden rahatsızlık dile getiriliyor, göçmenler 'eğitimsiz' ve 'kültürsüz' diye niteleniyor ve kültürlerin karışmaması gerektiği, aksi takdirde çarpıklığın ortaya çıkacağı savunuluyor. Yeni gelenlerin halihazırdakilerin yaşam biçimine uymamaları halinde derhal çekip gitmeleri isteniyor.
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